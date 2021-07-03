У Вінниці після зливи затопило вулиці (фото, відео)

Водії просто виходили з авто і тягнули його

Перехожі по коліна у воді пропливали вулицею

Ввечері 2 червня у Вінниці пройшла сильна гроза. У деяких мікрорайонах міста підтопило вулиці.

Перехожі по коліна у воді йшли вулицею, а деякі водії просто виходили з авто і тягнули його. Про це повідомляє Vinnitsa.info.

Фото vinnitsa.info

Найбільше підтопило вулицю Київську, біля Набережного кварталу. Вінничани знімали на відео наслідки негоди. Також було багато води на Вишеньці.

Інформацію щодо того, скільки разів рятувальники виїжджали на виклики по відкачуванню води, в пресслужбі ДСНС повідомлять згодом.

На Вінниччині та в обласному центрі погіршуються погодні умови. За прогнозами синоптиків, у перші числа липня будуть дощі та грози. Температура повітря вдень – максимум +29. Вночі до +16 градусів тепла.

Нагадаємо, буревій, який пронісся Львовом 25 червня, понищив старі надгробки в музеї «Личаківський цвинтар». Так, на території кладовища впало 30 дерев, через що було понижено понад 100 надгробків.

До слова, 1 липня Івано-Франківськом пронеслась негода з сильним вітром, дощем та блискавкою. Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося.

Як повідомлялося, на дорогах у Запоріжжі утворилося чимало ям через потужні потоки води. У Запоріжжі місцеві жителі побачили на дорозі розкиданий асфальт. А неподалік будинку №8, що на вулиці Тургенєва, утворилася яма.