На Львівщині підліток загинув від удару блискавки

Трагедія сталася у селі Тарасівка Львівського району

Через влучання блискавки учора, 2 липня, на Львівщині загинув 14-річний хлопчик. Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці в Facebook.

Трагічний випадок стався в селі Тарасівка в п'ятницю о 21:45. Під час вчорашньої грози в Підберізцевській територіальній громаді блискавка вдарила в підлітка на вулиці, і розряд виявився для нього смертельним.

У Департаменті відзначили, що деталі і обставини трагедії, що трапилася встановлюються.

«Загибель від удару блискавки. 2 липня, о 21:45 год., у с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження. Обставини події встановлюються», – йдеться у зведенні відомства про оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій і про інші небезпечні події на території області.

Нагадаємо, що синоптики назвали регіони країни, у яких днями очікуються грози та шквали.

Зокрема у неділю, 4 липня, у західних, східних і південно-східних областях, удень очікуються короткочасні дощі, грози. Вночі в Карпатському регіоні, вдень у більшості південних і центральних областей місцями значні дощі. Вітер північно-західний, у північно-східних областях північно-східний, 7-12 м/с; вдень у більшості південних і центральних областей місцями град і шквали 15-20 м/с. У Києві в неділю вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза.