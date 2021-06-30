На Київщині блискавка вдарила в автомобіль із людьми

Від удару автомобіль розвернуло посеред проїжджої частини

У салоні автівки перебувало четверо пасажирів

29 червня у місті Кагарлик Київської області блискавка влучила в автомобіль. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Це сталося під час руху автомобіля.

Після удару блискавки автівка вдарилася в дерево. Від удару автомобіль розвернуло посеред проїжджої частини.

У салоні автівки перебувало четверо пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Через автопригоду рух транспорту був паралізований в обидві сторони.

Як відомо, 29 червня у Києві та області пройшли грози, місцями з градом. У результаті негоди на Київщині знеструмлені 16 населених пунктів.

На сході анексованого Криму пронісся смерч. Внаслідок негоди пошкоджено 12 будівель.

Нагадаємо, 29 червня ввечері на 25 км автодороги М-06 Київ–Чоп в районі с. Мила трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, один із яких перекинувся. У результаті ДТП є постраждалі, серед яких дитина.

Також 29 червня на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та вантажівки.