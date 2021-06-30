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    На Київщині блискавка вдарила в автомобіль із людьми

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    Від удару автомобіль розвернуло посеред проїжджої частини - На Київщині блискавка вдарила в автомобіль із людьми
    Від удару автомобіль розвернуло посеред проїжджої частини
    Фото: dtp.kiev.ua

    У салоні автівки перебувало четверо пасажирів

    29 червня у місті Кагарлик Київської області блискавка влучила в автомобіль. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Це сталося під час руху автомобіля.

    Після удару блискавки автівка вдарилася в дерево. Від удару автомобіль розвернуло посеред проїжджої частини.

    У салоні автівки перебувало четверо пасажирів, ніхто з них не постраждав.

    Через автопригоду рух транспорту був паралізований в обидві сторони.

    Як відомо, 29 червня у Києві та області пройшли грози, місцями з градом. У результаті негоди на Київщині знеструмлені 16 населених пунктів.

    На сході анексованого Криму пронісся смерч. Внаслідок негоди пошкоджено 12 будівель.

    Нагадаємо, 29 червня ввечері на 25 км автодороги М-06 Київ–Чоп в районі с. Мила трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, один із яких перекинувся. У результаті ДТП є постраждалі, серед яких дитина.

    Також 29 червня на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та вантажівки.

    Теги: ДТП Київщина автомобіль негода
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    На Київщині блискавка вдарила в автомобіль із людьми