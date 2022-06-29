Спека і грози з градом: прогноз погоди на 29 червня

У більшості регіонів вдень через грози, град та шквали оголошено І рівень небезпечності

У Києві – штормове попередження

У середу, 29 червня, в Україні буде спека, однак у більшості регіонів вдень можливі грози, град та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 29 червня уночі у країні буде без опадів, вдень в Україні, крім західних та східних областей, можливий короткочасний дощ, гроза, у північних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Температура вночі 16−21°, в Карпатах 10−15°, вдень 28−33°, на заході країни до 36°.

Удень 29 червня в Україні, крім західних та східних областей, через грози, у північних та центральних областях в окремих районах через град та шквали оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

29 червня у південних, західних, Вінницькій, у більшості північних, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 29 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 29−31°.

Удень 29 червня у столиці через грози, в окремих районах області через град та шквали також оголошено І рівень небезпечності – жовтий. 29 червня у Києві та більшості районів області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.