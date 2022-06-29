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    Суспільство

    Спека і грози з градом: прогноз погоди на 29 червня

    У більшості регіонів вдень через грози, град та шквали оголошено І рівень небезпечності - Спека і грози з градом: прогноз погоди на 29 червня
    У більшості регіонів вдень через грози, град та шквали оголошено І рівень небезпечності
    фото: Associated Press

    У Києві – штормове попередження

    У середу, 29 червня, в Україні буде спека, однак у більшості регіонів вдень можливі грози, град та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    За прогнозами синоптиків, 29 червня уночі у країні буде без опадів, вдень в Україні, крім західних та східних областей, можливий короткочасний дощ, гроза, у північних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

    Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

    Температура вночі 16−21°, в Карпатах 10−15°, вдень 28−33°, на заході країни до 36°.

    Удень 29 червня в Україні, крім західних та східних областей, через грози, у північних та центральних областях в окремих районах через град та шквали оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

    29 червня у південних, західних, Вінницькій, у більшості північних, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 29 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 29−31°.

    Удень 29 червня у столиці через грози, в окремих районах області через град та шквали також оголошено І рівень небезпечності – жовтий. 29 червня у Києві та більшості районів області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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    Спека і грози з градом: прогноз погоди на 29 червня