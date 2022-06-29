На півдні ЗСУ знищили 20 окупантів, «Ураган» та три одиниці ворожої техніки

На Миколаївщині знищено ворожий безпілотник-розвідник «Орлан-10»

Противник в операційній зоні «Південь» продовжує ведення бойових дій на тих самих позиціях й у звичній тактиці підступних далекобійних чи авіаційних обстрілів не тільки українських підрозділів, а й мирних або вивільнених населених пунктів. Про це повідомляє у Фейсбуці Оперативне командування «Південь».

Важкою стволовою артилерією противника було тричі обстріляно Криворізький район та двічі – Миколаїв. Якщо на Криворіжжі критичних руйнувань та втрат немає, то внаслідок обстрілу Миколаєва, на північній околиці зруйновано житловий будинок та зерновий склад. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано. Одна особа зазнала легких осколкових поранень.

На Миколаївщині знищено ворожий безпілотник-розвідник «Орлан-10».

Пара ударних гелікоптерів Ка-52 противника атакувала околиці Олександрівки на Херсонщині. Втрат немає.

У відповідь український авіаційний потенціал застосовано п'ять разів, зокрема у районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Наші штурмовики та гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу «Стріла-10».

Також, ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань знищили 22 рашистів, реактивну систему залпового вогню «Ураган», три одиниці броньованої та 5 – іншої автомобільної техніки та два склади боєприпасів.

Протягом доби ворог атакував Одещину ракетами, з яких одну було знищено, решта - впали на берегову лінію півдня регіону. Обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито.