Обстріли України: США закликали країни ООН долучитися до покарання РФ

Міжнародне співтовариство має притягти тих, хто вчинив і замовив ці злочини

Сполучені Штати звернулися із закликом до країн ООН не мовчати та виступити із засудженням воєнних злочинів в Україні, які чинять російські сили, та докласти всіх зусиль, щоби притягнути до відповідальності виконавців і замовників цих звірств. З такою заявою виступив у вівторок на засіданні РБ ООН заступник постійного представника США при ООН посол Ричард Міллс, передає Укрінформ.

«Ми закликаємо всіх членів Ради говорити правду, включно з тими, хто не засуджує публічно тих речей, які представлені їм. Ми всі несемо відповідальність за те, щоби роз’яснити моральну вину росії у цій війні за вибором»,– наголосив американський представник.

У цьому зв’язку він закликав не використовувати таких понять як «обидві сторони» у своїх закликах припинити війну, особливо на тлі останніх ракетних ударів росії по українських мирних містах. Водночас Міллс наголосив на необхідності правосуддя стосовно тих, хто віддавав накази й виконував ці злочини.

«Міжнародне співтовариство має притягти тих, хто вчинив і замовив ці злочини»,– наголосив посол.

Він підкреслив, що правосуддя має дістати військове й політичне керівництво Росії, а також рядових військових, які вчиняють військові злочини чи інші звірства.

«Сполучені Штати підтримують усі міжнародні розслідування цих злочинів, включно з тими, що проводять МКС, ООН та ОБСЄ»,– зазначив представник США.

Нагадаємо, вчора на полях саміту НАТО Туреччина підтримала вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс. Конкретні кроки будуть обговорюватися протягом двох днів.