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    Новини

    Обстріли України: США закликали країни ООН долучитися до покарання РФ

    США закликали країни ООН долучитися до покарання РФ - Обстріли України: США закликали країни ООН долучитися до покарання РФ
    США закликали країни ООН долучитися до покарання РФ
    фото: кадр з відео

    Міжнародне співтовариство має притягти тих, хто вчинив і замовив ці злочини

    Сполучені Штати звернулися із закликом до країн ООН не мовчати та виступити із засудженням воєнних злочинів в Україні, які чинять російські сили, та докласти всіх зусиль, щоби притягнути до відповідальності виконавців і замовників цих звірств. З такою заявою виступив у вівторок на засіданні РБ ООН заступник постійного представника США при ООН посол Ричард Міллс, передає Укрінформ.

    «Ми закликаємо всіх членів Ради говорити правду, включно з тими, хто не засуджує публічно тих речей, які представлені їм. Ми всі несемо відповідальність за те, щоби роз’яснити моральну вину росії у цій війні за вибором»,– наголосив американський представник.

    У цьому зв’язку він закликав не використовувати таких понять як «обидві сторони» у своїх закликах припинити війну, особливо на тлі останніх ракетних ударів росії по українських мирних містах. Водночас Міллс наголосив на необхідності правосуддя стосовно тих, хто віддавав накази й виконував ці злочини.

    «Міжнародне співтовариство має притягти тих, хто вчинив і замовив ці злочини»,– наголосив посол.

    Він підкреслив, що правосуддя має дістати військове й політичне керівництво Росії, а також рядових військових, які вчиняють військові злочини чи інші звірства.

    «Сполучені Штати підтримують усі міжнародні розслідування цих злочинів, включно з тими, що проводять МКС, ООН та ОБСЄ»,– зазначив представник США.

    Нагадаємо, вчора на полях саміту НАТО Туреччина підтримала вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс. Конкретні кроки будуть обговорюватися протягом двох днів.

    Теги: росія окупанти ОБСЄ США ООН війна посол військові розслідування Україна правосуддя окупація #stoprussia
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    Обстріли України: США закликали країни ООН долучитися до покарання РФ