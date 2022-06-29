Мер Кременчука спростував фейки, які росіяни поширюють після удару

Окупанти виглядом місцевих жителів пишуть у соцмережах, що влада приховує реальну кількість загиблих

Малецький зазначив, що агенти окупантів розповсюджують дезінформацію про жахливий ракетний удар по ТЦ «Амстор»

Міський голова міста Кременчука Віталій Малецький спростував фейки, які росіяни поширюють після удару по торговому центру «Амстор». Про це Малецький написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Малецький зазначив, що агенти окупантів розповсюджують дезінформацію про жахливий ракетний удар по ТЦ «Амстор».

Зокрема, вони під виглядом місцевих жителів пишуть у соцмережах, що влада приховує реальну кількість загиблих – буцімто їх є вже понад 200.

Проте насправді наразі встановлено, що:

18 людей внаслідок атаки окупантів загинули;

36 – перебувають у списку зниклих безвісти.

Також росіяни поширюють дезінформацію, що держава нібито не має грошей на лікування постраждалих та поховання загиблих.

«Усі постраждалі забезпечені усім необхідним за міські кошти, усі поховання будуть оплачені міськими коштами. Ведуться перемовини з Німеччиною про подальше приймання постраждалих, які потребують спеціального лікування та протезування», – наголосив Малецький.

Окрім цього, окупанти кажуть, що ТЦ «Амстор» буцімто не працював і там зберігали військову техніку.

«Рашисти – підлі тварюки, які брешуть постійно, а правду ви усі знаєте, це звичайний торговельний центр», – підсумував міський голова.

Нагадаємо, відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.