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Спека перед похолоданням: прогноз погоди на 29 серпня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Спека перед похолоданням: прогноз погоди на 29 серпня
Погода в Україні у понеділок 29 серпня буде спекотною та задушливою
фото з відкритих джерел

29 серпня очікується висока температура перед значним осіннім похолоданням

Понеділок, 29 серпня, в Україні відзначиться високою температурою повітря, спекою та задухою, перед прийдешнім похолоданням. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.  

Так, 29-го серпня температура повітря становитиме впродовж дня 29-33°. А на заході буде вже свіжіша повітряна маса – 23-28°.

Дощі з грозами, переважно локального характеру, пройдуть на крайньому сході України, а в другій половині дня та надвечір прийдуть до західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини.

На решті території домінуватиме суха погода.

Вітер перебудовуються із східного, південно-східного на північно-західний, буде помірним.

У Києві у понеділок стовпчики термометрів піднімуться вгору – очікується 30-32°.

Прогноз погоди на 29 серпня
Прогноз погоди на 29 серпня
фото: Укргідрометцентр

Ввечері у понеділок пройде дощ з грозою.

Надалі температура повітря в Україні почне поступово знижуватися і вже 1-2 вересня на заході та півночі буде 18-23°, у центрі – 20-25°, а на півдні та сході – 25-29°.

«Зміна повітряних мас, хоч як ретельно прогнозуй, для багатьох часто виявляється сюрпризом. Тому бретельки, шортики, голі ноги-руки ще трохи актуальні, проте все ж підготуйтеся до зниження температури повітря на наступному тижні. Між іншим, на сьогодні ще й прогнозують магнітні бурі», – зазначила Діденко.

Цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні 30 років, розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.

 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр

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