Останній місяць літа: якою буде погода 1 серпня

На території України домінуватиме волога погода з дощами та грозами

Серпень розпочнеться такими неоднорідними дощами, а, точніше, їхнім хаотичним (на перший погляд) розподілом, що аж трохи розгубилася. Найближчої ночі короткочасні дощі пройдуть у західних областях (окрім Львівщини) та подекуди походять по півдню і центру України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

На півночі, сході України, Черкащині, Полтавщині вночі буде сухо.

Вранці та вдень у понеділок волога повітряна маса з дощами посуне в східному напрямку, тому, знову ж, вранці та вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, охоплять центральні області, південну частину, затримаються у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Північ, північний схід та значна частина Західної України буде вже без опадів.

А ось ввечері 1-го серпня на заході прояснить, опади повністю припиняться, а на решті території України якраз домінуватиме волога погода з дощами та грозами.

«Протягом дня понеділка стовпчики термометрів у більшості областей України досягнуть +26+32 градусів, на півдні та південному сході до +34 градусів. На Житомирщині та Вінниччині температура повітря буде більш комфортною, +22+26 градусів. А в західних областях очікується найнижча температура повітря, +18+22 градуси, у Карпатах подекуди +12+17 градусів», – пише Діденко.

У Києві 1-го серпня передбачається спекотна погода, вдень до +30 градусів. Більша частина доби в столиці буде сухою, а ось завтра ввечері до Києва наблизиться атмосферний фронт і пройдуть короткочасні дощі з грозами.

«Стрибки від спеки до свіжості після дощу, коливання атмосферного тиску, гроза, сухість та одразу підвищена вологість при наближенні атмосферного фронту – ці синоптичні метаморфози можуть негативно торкнутися самопочуття. Побережіть себе», – попереджає синоптикиня.