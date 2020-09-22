В Україну повертається спека



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У Києві буде сухо ітепло, температура повітря підніметься до +25 градусів

Температура 23 вересня підніметься до +26 градусів

В Україні у середу, 23 вересня, температура повітря підніметься до +26 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

«На більшості території України буде сонячно з невеликою хмарністю. Температура від +24 до +26 очікується у Закарпатській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях. На решті території країни від +22 до +25. При цьому в Одеській області синоптики прогнозують температуру повітря від +21 до +23», – повідомляють синоптики.

У Києві 23 вересня також буде сухо і тепло. Температура повітря вдень підніметься до +23+25 градусів.

Як повідомлялося, в Україну повертається потепління.

До слова, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.