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    Суспільство

    Спека та дощі: прогноз погоди на 26 липня

    Погода в Україні у вівторок, 26 липня, буде спекотною - Спека та дощі: прогноз погоди на 26 липня

    Погода в Україні у вівторок, 26 липня, буде спекотною

    фото з відкритих джерел

    26 липня в Україну повертається спекотна погода у більшість областей

    У вівторок, 26 липня, на сході та заході України ітимуть короткочасні дощі, а на Закарпатті та півдні очікується спека. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, 26 липня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

    Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°, вдень 23-28°, у південній частині та західних областях 27-32°, на Закарпатті до 35°.

    Прогноз погоди в Україні на 26 липня

    Прогноз погоди в Україні на 26 липня

    26 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 26 липня буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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    Спека та дощі: прогноз погоди на 26 липня