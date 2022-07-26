Спека та дощі: прогноз погоди на 26 липня

Погода в Україні у вівторок, 26 липня, буде спекотною

26 липня в Україну повертається спекотна погода у більшість областей

У вівторок, 26 липня, на сході та заході України ітимуть короткочасні дощі, а на Закарпатті та півдні очікується спека. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 26 липня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°, вдень 23-28°, у південній частині та західних областях 27-32°, на Закарпатті до 35°.

Прогноз погоди в Україні на 26 липня

26 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 26 липня буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.