«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд Київ – Запоріжжя

Кількість бажаючих доїхати до Києва із Дніпропетровської та Запорізької області збільшилась

Для забезпечення попиту пасажирів з Дніпропетровської та Запорізької областей Укрзалізниця з 27 липня призначає додатковий поїзд №272/271 Київ – Запоріжжя. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд буде відправлятись із Києва по непарних числах о 22:30, прибувати до Запоріжжя об 11:53.

Зворотно – по парних числах: відправлення із Запоріжжя о 20:05, прибуття до Києва о 9:38.

Поїзд курсуватиме через 10 міст, у тому числі Нікополь, зі зручним часом відправлення та прибуття. На шляху із Запоріжжя до Києва поїзд прибуватиме в Нікополь о 22:18, а на зворотному шляху, з Києва, – о 09:15.

Квитки на цей поїзд будуть доступні найближчим часом онлайн, на сайті та в чат–боті, а також у касах вокзалів.

Нагадаємо, що з 9 липня «Укрзалізниця» призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів.

Як повідомлялося, до кінця року в потягах «Укрзалізниці» запрацює Starlink. Раніше «Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення.

Раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).