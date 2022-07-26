Рашисти «анонсували» план хімічної атаки у Слов’янську

Як відомо, такими «попередженнями« нерідко окупанти анонсують власні злочинні дії

Російські окупанти анонсували нову ймовірну атаку в Україні. Загарбники «попередили» про провокацію з хімікатами у Слов'янську Донецької області. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони країни-агресорки.

Окупанти заявляють, що працівники СБУ на масложировому комбінаті найближчими днями нібито планують підірвати ємності з хімічно небезпечною речовиною – гексаном, загальним обсягом понад 120 тонн.

«Внаслідок підриву ємностей із гексаном утворюється токсична хмара, яка пошириться більш ніж на 10 кілометрів. У зоні хімічної поразки опиняться всі житлові райони Слов'янська та прилеглих населених пунктів», – пишуть росіяни.

Окупанти зазначають, що гексан при вдиханні вражає легені, подразнює шкіру, діє як сильна наркотична речовина, викликає сонливість, запаморочення, ураження периферичної нервової системи, оніміння ніг, пригнічення центральної нервової системи та подразнення очей.

Як відомо, такими «попередженнями» нерідко окупанти анонсують власні злочинні дії. Раніше так росіяни анонсували свої злочинні обстріли пологового у Маріуполі або Святогірської лаври на Донбасі.

Росія регулярно завдає ударів по Слов'янську, вбиваючи мирних жителів та знищуючи цивільну інфраструктуру.

Раніше з’явилися фото та відео наслідків атаки на Слов’янськ.