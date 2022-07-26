Єрмак показав відправку в Україну нових Himars та дронів-камікадзе

Більше Himars і дронів Phoenix Ghost вже прямують до України

Глава Офісу президента зазначив, що військові продовжать бити окупантів дуже сильно

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про відправку в Україну чергової партії озброєння із США. Єрмак опублікував фотографії військової техніки на своїй сторінці в Twitter.

До нової партії військової допомоги входять додаткові РСЗВ Himars та дрони-камікадзе Phoenix Ghost.

«Коли маєш справу з підлим російським злом, бити його потрібно дуже сильно. Більше Himars і дронів Phoenix Ghost вже прямують до України. Ми продовжимо бити зло дуже сильно», – заявив Єрмак.

Коли маєш справу з підлим російським злом, бити його потрібно дуже сильно.



Більше HIMARS та дронів Phoenix Ghost вже прямують до України.



Ми продовжимо бити зло дуже сильно.

???? pic.twitter.com/AW2EvEQfXZ — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 25, 2022

Як відомо, 23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок Himars, скільки можуть.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.

Коли допомога надійде в Україну, наразі не відомо.

Разом з тим, США нададуть Україні 5 Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, деякі протитанкові системи та 580 дронів PhoenixGhost.

Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

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