Спекотно і без опадів: прогноз погоди на 25 серпня
Кінець літа порадує українців бездощовою погодою
У п’ятницю 25 серпн в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів у цей день можна не чекати. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За даними синоптиків, у всіх українських областей сьогодні буде бездощовий день
Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів прогріється до 22°, вдень очікується 23-28°, а на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині сягне 27-32°.
У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі становитиме 12-17°, вдень сягне 23-28°. У Києві вночі стовпчик термометра покаже 14-16°, а вдень – 26-28°.
Синоптики звертають увагу, що 25-27 серпня фіксуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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