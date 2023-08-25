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Спекотно і без опадів: прогноз погоди на 25 серпня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спекотно і без опадів: прогноз погоди на 25 серпня
Температура вдень становитиме приблизно 23-32°
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Кінець літа порадує українців бездощовою погодою

У п’ятницю 25 серпн в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів у цей день можна не чекати. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у всіх українських областей сьогодні буде бездощовий день

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів прогріється до 22°, вдень очікується 23-28°, а на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині сягне 27-32°.

Прогноз погоди на 25 серпня
Прогноз погоди на 25 серпня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 12-17°, вдень сягне 23-28°. У Києві вночі стовпчик термометра покаже 14-16°, а вдень – 26-28°.

Синоптики звертають увагу, що 25-27 серпня фіксуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Теги: прогноз погоди спека літо

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