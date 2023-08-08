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Більшість областей накриють грозові дощі: прогноз погоди на 8 серпня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Більшість областей накриють грозові дощі: прогноз погоди на 8 серпня
Температура вдень по Україні поливатиметься від 21° до 32°
фото: Pixabay

Дощі охоплять усі західні області

У вівторок 8 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості українських областей випадуть грозові дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних, вдень і в більшості центральних, Житомирській та Одеській областях місцями очікується короткочасний дощ із грозою. На решті території – без опадів.

Вітер подме південно-західний і західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 21-26°, у західних областях прогріється до 17-22°. На південному-сході та сході країни вночі очікується 18-23°, вдень – 27-32°.

Більшість областей накриють грозові дощі: прогноз погоди на 8 серпня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме південно-західний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень сягне 21-26°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 13-15°, вдень – 22-24°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

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