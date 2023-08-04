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Cпекотний липень розтопив Гренландський крижаний щит

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Cпекотний липень розтопив Гренландський крижаний щит
Спекотніші літні температури зменшують кількість снігового покриву на крижаному щиті
фото ілюстративне

Океан нагрівся до рекордного рівня

Спека у липні вельми стурбувала учених-кліматологів. Втім, учені вважають, що пекельна спека на Землі ще не досягла свого піку. Про це пише Daily Mail.

Вчені заявили, що через спеку потоншав Гренландський крижаний щит.

Дослідники зазначають, що щозими на крижаному щиті Гренландії випадає сніг, який влітку служить захисним шаром для льоду під ним. Однак тепер учені вважають, що спекотніші літні температури зменшують кількість снігового покриву і роблять лід більш схильним до танення, а це сприяє підвищенню рівня моря.

Знімки були зроблені двома супутниками Landsat 8 і Landsat 9 у межах американської програми спостереження за Землею, над якою спільно працюють NASA і геологічна служба США (USGS). Дослідники NASA зазначають, що більш ніж у середині сезону танення 2023 року в Гренландії «відбулася істотна трансформація» снігового покриву.

Гренландський льодовиковий щит – льодовиковий щит площею 1,71 млн км², що покриває приблизно 80 % поверхні Гренландії. Це другий за величиною льодовиковий щит у світі, після антарктичного. Льодовиковий щит простягнувся на 2400 км з півночі на південь, найбільша ширина (1100 км) на широті 77°, північний край. Середня висота льоду 2135 м товщина, як правило, більш ніж 2 км і 3207 м в найвищому місці. Льодовиковий щит не єдиний льодовик острова – на узбережжі знаходяться ізольовані льодовики і малі льодовикові шапки, що охоплюють 76-100 тис. км² по периметру.

Під щитом розташовано Великий Каньйон Гренландії, що прямує на 750 км від північного узбережжя.

Крім того, цього тижня середньодобова глобальна температура поверхні моря побила рекорд і досягла +20,96 °C, що значно вище за нормальний показник для серпня. Про це пише BBC, посилаючись на службу кліматичних змін ЄС Copernicus.

Океани є важливим регулятором клімату, бо вони поглинають тепло, виробляють половину земного кисню та впливають на погоду. Тепла вода поглинає менше вуглекислого газу, тому планета сильніше нагрівається. До того ж висока температура океану прискорює танення льодовиків і відповідно підвищення рівня моря.

Учені з World Weather Attribution провели дослідження щодо екстремальної спеки цьогоріч у Європі, Північній Америці та Китаї. Вони повʼязують її з кліматичними змінами, спричиненими діями людини.

Теги: спека море погода

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