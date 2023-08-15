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Персики, груші, сливи. Скільки коштують фрукти в супермаркетах (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Персики, груші, сливи. Скільки коштують фрукти в супермаркетах (фото)
«Главком» з’ясував, скільки у супермаркетах коштують сезонні фрукти

На полицях українських супермаркетів з'являється все більше сезонних фруктів

У київських супермаркетах можна придбати чимало видів сезонних фруктів. «Главком» дізнався ціни на найпопулярніші товари.

Придбати кілограм звичайних слив в українському супермаркеті можна починаючи від 24 грн. 

Ціна на сливи
Ціна на сливи

Червона слива коштує дорожче. Кілограм можна придбати за 99 грн.

Червона слива коштує дорожче
Червона слива коштує дорожче

Великою популярністю серед українців користуються й нектарини. Вони також представлені на полицях українських супермаркетів: придбати кілограм можна за 72,99 грн.

У жаркий та сухий серпень вродили персики, вони трохи подешевшали. Ціни стартують від 59,90 грн за кілограм у «Екомаркеті». У «Новусі» ціна вища – 63,99 грн./кг, в «Ашані» та «Варусі» – 66,90 грн./кг. У «Сільпо» українці можуть придбати кілограм фрукта за 64,99 грн.

Персики на полицях київського супермаркету
Персики на полицях київського супермаркету

Водночас інжирний персик обійдеться дорожче. Кілограм такого сорту персика українцям заважить майже 80 грн.

Ціна на інжирні персики
Ціна на інжирні персики

У київських супермаркетах також широкий вибір груш. Різні види фрукту можна придбати за 79,99 грн.

Кілограм груш можна придбати за 79 грн
Кілограм груш можна придбати за 79 грн

Рекорд ціни б'ють українські абрикоси. Кілограм фрукта заважить 119 грн.

Кілограм абрикосів коштує 119 грн
Кілограм абрикосів коштує 119 грн

Придбати можна й солодку українську лохину. За знижкою 100 гр ягоди коштуватиме усього 10,90 грн.

Лохина
Лохина

Найменша ціна на кавуни стартує від 18,60 грн за кілограм. У «Екомаркеті» вартість кілограма – 19,90 грн., а у «Новусі» – 19,99 грн./кг. В інших мережах ціни вищі та варіюють близько 25-30 грн./кг.

Персики, груші, сливи. Скільки коштують фрукти в супермаркетах (фото) фото 1

Зазначимо, що ціна на малину в Україні продовжує знижуватися. Головною причиною негативного цінового тренду в даному сегменті є стрімке збільшення пропозиції даної ягоди ремонтантних сортів з місцевих господарств. На сьогодні українські садівники відвантажують малину для свіжого ринку в межах 50-90 грн/кг.

На прилавки також почав надходити виноград від українських фермерів. Ціни стартують від 49,90 грн за кілограм у «Варусі». У «Новусі» ціна від 49,99 грн/кг, у «Сільпо» – від 50,00 грн/кг залежно від сорту.

Нагадаємо, що в Україні стрімко знизилася вартість овочів борщового набору. Це пов’язано зі значним збільшенням площі земель під овочами цього року. Рекордсменами з падіння ціни виявилися капуста, цибуля та морква.

Як повідомлялося, середня вартість огірків у столиці становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча. Зокрема, ціни на помідори в Україні продовжують стрімко знижуватися. Кілограм звичайних помідорів можна купити дешевше, ніж за 30 грн.

Додамо, що в супермаркетах Києва є різноманітний вибір екзотичних фруктів, проте ціни шокують.

Теги: продукти ціни фрукти літо

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