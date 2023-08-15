Персики, груші, сливи. Скільки коштують фрукти в супермаркетах (фото)
На полицях українських супермаркетів з'являється все більше сезонних фруктів
У київських супермаркетах можна придбати чимало видів сезонних фруктів. «Главком» дізнався ціни на найпопулярніші товари.
Придбати кілограм звичайних слив в українському супермаркеті можна починаючи від 24 грн.
Червона слива коштує дорожче. Кілограм можна придбати за 99 грн.
Великою популярністю серед українців користуються й нектарини. Вони також представлені на полицях українських супермаркетів: придбати кілограм можна за 72,99 грн.
У жаркий та сухий серпень вродили персики, вони трохи подешевшали. Ціни стартують від 59,90 грн за кілограм у «Екомаркеті». У «Новусі» ціна вища – 63,99 грн./кг, в «Ашані» та «Варусі» – 66,90 грн./кг. У «Сільпо» українці можуть придбати кілограм фрукта за 64,99 грн.
Водночас інжирний персик обійдеться дорожче. Кілограм такого сорту персика українцям заважить майже 80 грн.
У київських супермаркетах також широкий вибір груш. Різні види фрукту можна придбати за 79,99 грн.
Рекорд ціни б'ють українські абрикоси. Кілограм фрукта заважить 119 грн.
Придбати можна й солодку українську лохину. За знижкою 100 гр ягоди коштуватиме усього 10,90 грн.
Найменша ціна на кавуни стартує від 18,60 грн за кілограм. У «Екомаркеті» вартість кілограма – 19,90 грн., а у «Новусі» – 19,99 грн./кг. В інших мережах ціни вищі та варіюють близько 25-30 грн./кг.
Зазначимо, що ціна на малину в Україні продовжує знижуватися. Головною причиною негативного цінового тренду в даному сегменті є стрімке збільшення пропозиції даної ягоди ремонтантних сортів з місцевих господарств. На сьогодні українські садівники відвантажують малину для свіжого ринку в межах 50-90 грн/кг.
На прилавки також почав надходити виноград від українських фермерів. Ціни стартують від 49,90 грн за кілограм у «Варусі». У «Новусі» ціна від 49,99 грн/кг, у «Сільпо» – від 50,00 грн/кг залежно від сорту.
Нагадаємо, що в Україні стрімко знизилася вартість овочів борщового набору. Це пов’язано зі значним збільшенням площі земель під овочами цього року. Рекордсменами з падіння ціни виявилися капуста, цибуля та морква.
Як повідомлялося, середня вартість огірків у столиці становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча. Зокрема, ціни на помідори в Україні продовжують стрімко знижуватися. Кілограм звичайних помідорів можна купити дешевше, ніж за 30 грн.
Додамо, що в супермаркетах Києва є різноманітний вибір екзотичних фруктів, проте ціни шокують.
Коментарі — 0