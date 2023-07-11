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Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
Метеорологи зробили не надто позитивні прогнози
фото з відкритих джерел

Екстремальні температури б'ють рекорди через початок феномену різкого підвищення температури Ель-Ніньо 

Зміна клімату стає все більш серйозною проблемою, цьогорічний липень розпочався із чергового рекорду.  На перший тиждень припав найспекотніший тиждень на планеті. Про це пише The Guardian посилаючись на дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

За даними ООН, у цьому році у світі був зафіксований також найспекотніший червень за всю історію спостережень. Останні екстремальні зміни були спричинені зміною клімату та ранніми стадіями тмпературного феномену Ель-Ніньо.

Ми знаходимося на незвіданій території, і ми можемо очікувати нових рекордів у міру подальшого розвитку Ель-Ніньо, і ці наслідки триватимуть до 2024 року. Це тривожна новина для планети», – сказав директор ВМО Крістофер Хьюітт.

Всесвітня метеорологічна організація також повідомила про «потенційно руйнівний вплив на екосистеми та навколишнє середовище», як наземні, так і водні ресурси.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня метеорологічна організація оголосила про початок Ель-Ніньйо – феномена різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу.

Ель-Ніньо повертається після семирічної перерви і цього року може бути особливо сильним.  Метеорологи  прогнозують, що з 90% імовірністю явище триватиме всю другу половину 2023 року.

У ВМО раніше також повідомляли, що 2016 рік був «найтеплішим роком за всю історію спостережень через подвійний удар дуже потужної події Ель-Ніньйо та спричиненого людиною потепління через парникові гази». Оскільки вплив Ель-Ніньйо на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після його появи, вплив, ймовірно, буде найбільш очевидним у 2024 році.

З середини 1800-х років світ потеплішав у середньому майже на 1,2°C, що призвело до екстремальних погодних умов, включаючи більш інтенсивну спеку, сильніші посухи в деяких регіонах і шторми, які посилилися через підвищення рівня моря. Цього року температура поверхні моря досягла безпрецедентного рівня, а кількість льоду в Антарктиді скоротилась до рекордно низького рівня.

Читайте також: Насувається Ель-Ніньо. Метеорологи повідомили про невідворотні наслідки

 

Теги: ООН спека липень

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