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Затоплені паркінги, торгівельний центр та авто: Київ накрила потужна злива (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Затоплені паркінги, торгівельний центр та авто: Київ накрила потужна злива (відео)
Рівень води на окремих вулицях підвищився настільки, що автомобілі практично пливуть вулицями
фото ілюстративне

Через дощ у столиці виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах

Злива, яка накрила столицю 7 липня під вечір, тривала не довго, але лиха встигла наробити.

Частина вулиць міста вже підтоплені, машини плавають у воді, дощ увірвався навіть у торгівельний центр. Мешканці столиці публікують відео з наслідками зливи.

Рівень води на окремих вулицях підвищився настільки, що автомобілі практично пливуть вулицями. Припарковані машини затопило по бічні стекла.

Крім того, столичні пабліки повідомляють про те, що топить багато будинків, будівель і навіть торгових центрів. Через негоду почало підтоплювати ТЦ Ocean Plaza.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через залпову зливу у столиці виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах, на місцях працюють гідрослужби.

У КМДА запевняють, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали, проте зливи залпові, і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів.

Як повідомлялося, у більшості областей України оголосили штормове попередження. Також синоптики прогнозували погіршення погоди – сильний дощ, грозу, град та посилення вітру. 

Теги: Київ машини негода дощ

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