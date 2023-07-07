Затоплені паркінги, торгівельний центр та авто: Київ накрила потужна злива (відео)

Рівень води на окремих вулицях підвищився настільки, що автомобілі практично пливуть вулицями

Через дощ у столиці виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах

Злива, яка накрила столицю 7 липня під вечір, тривала не довго, але лиха встигла наробити.

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Частина вулиць міста вже підтоплені, машини плавають у воді, дощ увірвався навіть у торгівельний центр. Мешканці столиці публікують відео з наслідками зливи.

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Рівень води на окремих вулицях підвищився настільки, що автомобілі практично пливуть вулицями. Припарковані машини затопило по бічні стекла.

Крім того, столичні пабліки повідомляють про те, що топить багато будинків, будівель і навіть торгових центрів. Через негоду почало підтоплювати ТЦ Ocean Plaza.

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У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через залпову зливу у столиці виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах, на місцях працюють гідрослужби.

У КМДА запевняють, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали, проте зливи залпові, і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів.

Як повідомлялося, у більшості областей України оголосили штормове попередження. Також синоптики прогнозували погіршення погоди – сильний дощ, грозу, град та посилення вітру.