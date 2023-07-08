8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується сваритися та лаятися

8 липня відзначається день родини в Україні та Всесвітній день боротьби з алергією. Віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії.

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День родини в Україні

Свято Дня родини у нашій країні вважається досить молодим – вперше його відзначили у 2012 році.

Дата 8 липня є зовсім не випадковою, адже саме в цей день у православному світі відзначають День Петра та Февронії. Ці святі покликані захищати шлюб та родинні зв’язки. Мета святкування – укріпити родинні цінності в суспільстві, підвищити цінність сімейних стосунків та традицій, пропагувати важливість виховання дітей у великій та згуртованій родині.

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Члени родини – це найрідніші в світі люди. І саме під час святкування Дня родини кожен з нас має змогу замислитися, як сильно нам поталанило мати поряд рідних та близьких людей, поряд з якими можна забути про незгоди та нещастя цього не завжди привітного світу.

Всесвітній день боротьби з алергією

8 липня щорічно у всьому світі відзначається День боротьби з алергією (World Allergy Day). Цей день відзначають за ініціативи Всесвітніх організацій алергії та імунопатології (WAO і WIPO). Головна мета впровадження – звернути увагу людей до актуальної проблеми поширення захворювання та його профілактики і лікування.

Вперше поняття «алергія» з’явилося у 1906 році завдяки австрійському лікарю Пірке. Згідно з даними ВООЗ, алергія розповсюджується дуже стрімко. Ще на початку XXI сторіччя від цієї хвороби страждав кожний десятий дорослий мешканець планети та кожна четверта дитина, у 2021 році від алергії страждає кожен третій мешканець планети.

Інформування суспільства щодо цієї хвороби допоможе багатьом жити повноцінним життям. Адже будь-який симптом чи прояв алергії – серйозний привід звернутися до лікаря, щоб обрати правильну схему лікування та більше не допустити повторних проявів хвороби.

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Яке сьогодні релігійне свято

8 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобномучениці Февронії.

Вона жила під час правління імператора Діоклетіана і постраждала через свою віру в Христа. Февронія виросла в монастирі в Сиваполі, що побудований в Ассірійській області. Тітка Февронії, ігуменя Вриєна, була настоятелькою монастиря і дуже піклувалася про душу своєї племінниці. Тому вона накладала на неї більш суворі правила, ніж на інших черниць. Про благочестиве життя Февронії стали поширювати чутки по всьому місту. Молода знатна вдова Ієрія, яка спочатку була язичницею, почала навідувати її. Під впливом молитов і настанов Февронії Ієрія прийняла християнство і змогла привести до Бога своїх родичів.

У той час імператор Діоклетіан послав воїнів до Асирії для переслідування християн. Коли вони наблизилися до монастиря, де проживала Февронія, всі черниці втекли, залишивши тільки настоятельницю Февронію та її помічницю Фомаїду. Воїни впіймали молоду Февронію, зв'язали їй руки і привели до свого командира. Спочатку їй запропонували відмовитися від своєї віри і принести жертву язичницьким ідолам. Але діва відмовилася безстрашно, за що її піддали жахливим катуванням і потім обезголовили.

Що не можна робити цього дня

Заборонено сваритися і лаятися.

Краще не вживати спиртні напої.

Не варто ходити травою босоніж, особливо, якщо є роса.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: свині та миші їдять сіно – буде поганий сінокіс трави;

Багато осоту – чекайте на холодну зиму;

Цього дня стоїть сильна спека – наступні 40 днів також будуть спекотними;

Багато деревію в полі – під час косовиці дощитиме;

Розсада «п'є» воду до сухого сінокосу, а якщо не вбирає – мокрого.

Пам’ятні події 8 липня

52 рік до н. е. – прийнята дата заснування Парижа;

1492 рік – перша морська експедиція з Європи до Індії відпливає з Лісабона на чолі з Васко да Гама;

1573 рік – Булонським едиктом покладають край 4-річній війні французьких католиків і гугенотів;

1592 рік – відбувається битва при Сачхоні між японським і корейським флотами;

1618 рік – за «зачаровування» французької королеви страчують камеристку Марії Медічі;

1654 рік – в Америку прибуває перший єврей Яків Барсімсон;

1659 рік – у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдають нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького;

1796 рік – видають перший паспорт громадянина США;

1889 рік – вперше виходить друком фінансова газета «The Wall Street Journal»;

1913 рік – завершуються останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшується майже вдвічі (з 16 до 31);

1916 рік – указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тис. жителів Туркестану і степових областей;

1918 рік – створюють Державний сенат Української Держави – вищу судову інституцію;

2014 рік – збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемагає на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши водночас багато світових футбольних рекордів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Леонід, Костянтин, Федір, Петро, Давид.