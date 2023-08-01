Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня

В більшості північних і центральних регіонів України будуть короткочасні дощі

У перший день серпня в Україні буде тепло та температура повітря підніметься до +32°. Проте, місцями дощитиме. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В областях буде мінлива хмарність. В більшості північних і центральних регіонів України, а також на Харківщині, Одещині та Миколаївщині передбачаються короткочасні дощі, а місцями ще й грози. На решті території країни опадів не буде.

Температура повітря вночі буде коливатися в межах +13-18°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +23-28°. На півдні та сході країни очікується спекотний день, де температура може сягнути +27-32°.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Місцями в області будуть короткочасний дощ і гроза. Вітер південний 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +13-18°, а вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень - +25-27°.