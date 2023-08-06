Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня

На Закарпатті й Прикарпатті очікується більш прохолодна погода з температурою 23-28°

У неділю, 6 серпня, очікується в більшості регіонів України спекотна та суха погода. Однак у західних областях, а також місцями у Житомирській та Вінницькій областях, вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Україні буде мінлива хмарність. Температура повітря буде спекотною: вночі очікується від 19 до 24°, а вдень температура збільшиться від 31 до 36°. У південній частині, східних регіонах та місцями в центральних областях, температура може досягати навіть 38°. Водночас на Закарпатті й Прикарпатті очікується більш прохолодна погода з температурою 23-28°.

Вітер переважно буде південно-східний і матиме швидкість 7-12 м/с. Вдень місцями по всій країні можливі пориви вітру, а в західних областях подекуди очікуються град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Київщині очікується суха та спекотна погода. Вночі температура становитиме 19-24°, вдень же стовпчики термометрів піднімуться від 31 до 36°.

В Києві ночі будуть трохи тепліше з температурою 20-22°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 33-35°. Вітер з південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень можливі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Читайте також: 6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони