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Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
В Україні буде мінлива хмарність
фото: glavcom.ua

На Закарпатті й Прикарпатті очікується більш прохолодна погода з температурою 23-28°

У неділю, 6 серпня, очікується  в більшості регіонів України спекотна та суха погода. Однак у західних областях, а також місцями у Житомирській та Вінницькій областях, вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В Україні буде мінлива хмарність. Температура повітря буде спекотною: вночі очікується від 19 до 24°, а вдень температура збільшиться від 31 до 36°. У південній частині, східних регіонах та місцями в центральних областях, температура може досягати навіть 38°. Водночас на Закарпатті й Прикарпатті очікується більш прохолодна погода з температурою 23-28°.

Вітер переважно буде південно-східний і матиме швидкість 7-12 м/с. Вдень місцями по всій країні можливі пориви вітру, а в західних областях подекуди очікуються град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня фото 1

На Київщині очікується суха та спекотна погода. Вночі температура становитиме 19-24°, вдень же стовпчики термометрів піднімуться від 31 до 36°.

В Києві ночі будуть трохи тепліше з температурою 20-22°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 33-35°. Вітер з південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень можливі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер традиції свято погода

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