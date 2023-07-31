Спека повертається: синоптик дала прогноз на початок серпня

У деяких областях України завтра пройдуть дощі

1 серпня температура повітря становитиме +25...+29 градусів у більшості областей України, а на сході підніметься до +32 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дощі з грозами тинятимуться на серпневій презентації-фуршеті від півночі до півдня, від центру до сходу (на сході ввечері). Місцями, неоднорідні – там канапка з рибою, там виноградинка з сиром, там еклерчик маленький, не переїси, але й голодним на дощі не бути», – пожартувала синоптик.

У західних областях завтра обійдеться без дощу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Погода в Києві

У Києві серпень почнеться підвищенням температури повітря, завтра у столиці очікується до +27....+28 градусів. Дощі ймовірні, але районні, сонця вистачатиме.

Синоптик попередила: через насичене зараз вологою повітря навіть без спеки буде важко, тож треба остерігатися прямих сонячних прмоенів та пам'ятати про правила безпеки.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підрахував, що екстремальна спека обходиться США в $100 млрд на рік, і пов’язав це безпосередньо зі зміною клімату.