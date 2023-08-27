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Спеку подекуди супроводжуватимуть грозові дощі: прогноз погоди на 27 серпня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спеку подекуди супроводжуватимуть грозові дощі: прогноз погоди на 27 серпня
Температура вдень становитиме приблизно 26-36°
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На українців чекає переважно суха погода, за винятком низки областей

У недлію 27 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей день буде сухим і спекотним. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, лише в західних і північних областях місцями піде короткочасний дощ із грозою. На решті території – без опадів.

Вітер подме змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 16-21°, на узбережжі морів – до 24°. Удень прогріється до 29-34°, у південно-західних областях – до 36°, у східних і Сумській областях позначка триматиметься на рівні 26-31°. У Карпатах вночі синоптики обіцяють 11-16°, вдень – 23-28°.

Прогноз погоди на 27 серпня
Прогноз погоди на 27 серпня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі опадів не буде, а вдень місцями піде короткочасний дощ із грозою.

Вітер пануватиме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 16-21°, вдень прогріється до 29-34°. У Києві вночі очікується приблизно 20°, а вдень сягне 30-32°.

Теги: прогноз погоди спека дощ

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