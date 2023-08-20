Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
У столиці Києві значна частина дня буде без опадів, однак ввечері можливий дощ з грозою
Попри можливі дощі в деяких регіонах у неділю, 20 серпня погода буде теплою. Про це розповіла синоптикиня Наталя Діденко.
За її словами, завтра, 20 серпня, місцями на заході областей пройдуть дощі з грозами, а ввечері опади досягнуть півночі та частково центральної частини України.
«Півднень, схід, більша частина центру – у сухій повітряній масі. Температура повітря в Україні буде високою, спека», – зазначила синоптикиня
Вдень очікується температура +29...+33, тоді як на півдні та сході країни може сягнути +32...+36 градусів.
У столиці Києві значна частина дня буде без опадів, однак ввечері можливий дощ з грозою. Максимальна температура повітря тут становитиме +32...+33 градуси.
Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі збільшенням температурного режиму та з метою запобігання пошкоджень дорожнього покриття, влада столиці вводить тимчасове обмеження на рух великовагових вантажних транспортних засобів.
Нагадаємо, в енергосистемі України був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня.
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