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Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
фото з відкритих джерел

У столиці Києві значна частина дня буде без опадів, однак ввечері можливий дощ з грозою

Попри можливі дощі в деяких регіонах у неділю, 20 серпня погода буде теплою. Про це розповіла синоптикиня Наталя Діденко.

За її словами, завтра, 20 серпня, місцями на заході областей пройдуть дощі з грозами, а ввечері опади досягнуть півночі та частково центральної частини України.

«Півднень, схід, більша частина центру – у сухій повітряній масі. Температура повітря в Україні буде високою, спека», – зазначила синоптикиня

Вдень очікується температура +29...+33, тоді як на півдні та сході країни може сягнути +32...+36 градусів.

У столиці Києві  значна частина дня буде без опадів, однак ввечері можливий дощ з грозою. Максимальна температура повітря тут становитиме +32...+33 градуси.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі збільшенням температурного режиму та з метою запобігання пошкоджень дорожнього покриття, влада столиці вводить тимчасове обмеження на рух великовагових вантажних транспортних засобів. 

Нагадаємо, в енергосистемі України був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня.

Читайте також: 20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: погода влада повітря рекорд спека

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