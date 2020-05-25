Спотворював ПЛР-тести на Covid-19: у Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру
Директор Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Штепа, якого звільнили
В лабораторному центрі Дніпра працювала комісія МОЗ
За результатами перевірки комісії Міністерство охорони здоров'я був звільнений керівник Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олександр Штепа. Його підозрюють у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на коронавірус Covid-19. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
«Діяльність лабораторного центру Дніпра днями перевіряла комісія МОЗ та правоохоронні органи. Причиною розслідування стала підозра в недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на Covid-19. Як результат роботи комісій – звільнення голови лабораторного центру Олександра Штепи в минулу п'ятницю", - повідомили в облраді.
Наказом МОЗ тимчасово виконувати обов'язки директора Лабораторного центру призначена Інна Похмурко.
У Дніпропетровській області станом на 25 травня зареєстровано 875 випадків коронавіцрусу (191 людина одужала).
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Всього21245
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Хворіють13388
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Одужали7234
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Померли623
Станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров’я.