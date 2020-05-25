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    Суспільство

    Спотворював ПЛР-тести на Covid-19: у Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру

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    <p>Директор Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України&nbsp;Олександр Штепа, якого звільнили</p> - Спотворював ПЛР-тести на Covid-19: у Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру

    Директор Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Штепа, якого звільнили

    В лабораторному центрі Дніпра працювала комісія МОЗ

    За результатами перевірки комісії Міністерство охорони здоров'я був звільнений керівник Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олександр Штепа. Його підозрюють у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на коронавірус Covid-19. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

    «Діяльність лабораторного центру Дніпра днями перевіряла комісія МОЗ та правоохоронні органи. Причиною розслідування стала підозра в недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на Covid-19. Як результат роботи комісій – звільнення голови лабораторного центру Олександра Штепи в минулу п'ятницю", - повідомили в облраді.

    Наказом МОЗ тимчасово виконувати обов'язки директора Лабораторного центру призначена Інна Похмурко.

    У Дніпропетровській області станом на 25 травня зареєстровано 875 випадків коронавіцрусу (191 людина одужала).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров’я.

    медицина коронавірус
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