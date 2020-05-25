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    Вісім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

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    Вісім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

    Поки не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області

    Станом на 25 травня вісім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

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    Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. За добу - 259 нових випадків.

     

    Міністерство охорони здоров'я Україна хвороби карантин коронавірус
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