Справа про підкуп виборців. У «Батьківщині» заявляють про тиск на Верховний суд



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22 лютого ЦВК ухвалила постанову, що передбачає відшкодування витрат фізичним особам, залученим до передвиборної агітації

Апеляційний адміністративний суд виніс рішення, яким визнав протиправною постанову ЦВК про відшкодування витрат особам, залученим до передвиборної агітації

Банкова здійснює тиск на Верховний Суд з метою легалізувати підкуп виборців. Про це заявив заступник голови партії від «Батьківщини» Сергій Власенко, йдеться на партійному сайті.

Власенко повідомив, що в четвер, 28 лютого, шостий Апеляційний адміністративний суд виніс рішення, яким визнав протиправною постанову ЦВК (від 22 лютого 2019 року № 376), що передбачала відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації. По суті, йдеться про легалізацію формування оплатної «сітки агітаторів».

Як наголосив Власенко, виграти суд і не дати легалізувати підкуп агітаторів дозволили спільні дії команд Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко.

«Сьогодні у ЦВК і на Банковій розпочалася істерика з цього приводу. Ми знаємо, що саме в цей момент відбувається тиск на суддів Верховного Суду з метою примусити їх скасувати законне рішення першої інстанції, – адмінсуду, який ми виграли», – наголосив він.

Нагадаємо, що 22 лютого ЦВК ухвалила постанову (№ 376), що передбачає відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації.

Йдеться про витрати на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення заходів передвиборної агітації в іншому населеному пункті тощо.