Справа про підкуп виборців. У «Батьківщині» заявляють про тиск на Верховний суд
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Апеляційний адміністративний суд виніс рішення, яким визнав протиправною постанову ЦВК про відшкодування витрат особам, залученим до передвиборної агітації
Банкова здійснює тиск на Верховний Суд з метою легалізувати підкуп виборців. Про це заявив заступник голови партії від «Батьківщини» Сергій Власенко, йдеться на партійному сайті.
Власенко повідомив, що в четвер, 28 лютого, шостий Апеляційний адміністративний суд виніс рішення, яким визнав протиправною постанову ЦВК (від 22 лютого 2019 року № 376), що передбачала відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації. По суті, йдеться про легалізацію формування оплатної «сітки агітаторів».
Як наголосив Власенко, виграти суд і не дати легалізувати підкуп агітаторів дозволили спільні дії команд Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко.
«Сьогодні у ЦВК і на Банковій розпочалася істерика з цього приводу. Ми знаємо, що саме в цей момент відбувається тиск на суддів Верховного Суду з метою примусити їх скасувати законне рішення першої інстанції, – адмінсуду, який ми виграли», – наголосив він.
Нагадаємо, що 22 лютого ЦВК ухвалила постанову (№ 376), що передбачає відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації.
Йдеться про витрати на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення заходів передвиборної агітації в іншому населеному пункті тощо.