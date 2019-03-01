  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чергові рейтинги. У другому турі виборів зійдуться Зеленський та Тимошенко

    • Розсилка
    <span>Вибори в Україні пройдуть 31 березня</span> - Чергові рейтинги. У другому турі виборів зійдуться Зеленський та Тимошенко
    Вибори в Україні пройдуть 31 березня

    Водночас нинішній президент до фіналу не потрапляє. Петро Порошенко є лише третім - 12,1%

    Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко залишаються лідерами перегонів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія».

    Дослідники громадської думки встановили, що 18,3% громадян, які мають намір взяти участь у голосуванні, готові підтримати Зеленського. Тимошенко може розраховувати на 15,4%.

    Водночас нинішній президент до фіналу не потрапляє. Петро Порошенко є лише третім  - 12,1%.

    На четвертій позиції – програючи чинному гаранту менше відсотка - Юрій Бойко, якого підтримують 11,2%.

    Опитування проводилося із 20 по 26 лютого в усіх областях України, за винятком непідконтрольних територій. Було опитано 2012 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

    Нагадаємо, кандидат у президенти та міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру на виборах на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

    У четвер, 28 лютого, кандидати у президенти Анатолій Гриценко та Андрій Садовий провели у столичному ресторані зустріч, під час якої мова ймовірно йшла щодо їхнього об‘єднання на президентських виборах.

     Читайте також: 

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    ЦВК Петро Порошенко Юлія Тимошенко вибори партії Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ