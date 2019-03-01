Чергові рейтинги. У другому турі виборів зійдуться Зеленський та Тимошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори в Україні пройдуть 31 березня

Водночас нинішній президент до фіналу не потрапляє. Петро Порошенко є лише третім - 12,1%

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко залишаються лідерами перегонів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія».

Дослідники громадської думки встановили, що 18,3% громадян, які мають намір взяти участь у голосуванні, готові підтримати Зеленського. Тимошенко може розраховувати на 15,4%.

Водночас нинішній президент до фіналу не потрапляє. Петро Порошенко є лише третім - 12,1%.

На четвертій позиції – програючи чинному гаранту менше відсотка - Юрій Бойко, якого підтримують 11,2%.

Опитування проводилося із 20 по 26 лютого в усіх областях України, за винятком непідконтрольних територій. Було опитано 2012 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, кандидат у президенти та міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру на виборах на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

У четвер, 28 лютого, кандидати у президенти Анатолій Гриценко та Андрій Садовий провели у столичному ресторані зустріч, під час якої мова ймовірно йшла щодо їхнього об‘єднання на президентських виборах.

Джерело: Українські новини