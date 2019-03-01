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    Думки вголос

    Об'єднання Гриценка та Садового - удар по перспективах Тимошенко

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Об'єднання Гриценка та Садового - удар по перспективах Тимошенко
    Джерело: nv.ua

    Садовий+Гриценко = ?

    Садовий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка. У нього, мовляв, 4%, а у Гриценка 9%. Звідки така соціологія і наскільки вона відповідає реальності ніхто толком не знає і, мабуть, не дізнається...

    Звісно, автоматичного перетікання електорату Садового не буде. Але. Цілком може трапитися ефект відродження надій на третього «не з коміків». Безперечно, це удар по перспективах Тимошенко.

    Втім, якщо з президентськими виборами у Гриценка з Садовим станеться найбільш ймовірне, тобто «проліт», скоріше за все, це об’єднання матиме продовження на парламентських виборах. Логіку українського виборця вловити важко – він і більші ніж у «Самопомочі» партійні заслуги благополучно забував. Згадаємо, лишень, історію «Народного фронту».

    Свої «премію за новизну і народні сподівання» партія Садового уже зняла на попередніх виборах і для того, щоби продовжувати своє парламентське буття аргументів у них явно не вистачає. Натомість, мають місце спогади, які однозначно демотивують свідомого виборця, на кшталт ганебного возюкання на виборах мера Кривого Рогу. Ну от і придумалося дещо новеньке: змученому електорату може сподобатися оптимістичний меседж – «вони все-таки об’єднуються!»

    Між тим, у партії Гриценка, нарешті, з’являться якісь помітні люди, що вивищуватимуться над рівним шаром «невідомо кого». Чим-чим, а умінням підбирати «медійних» людей з добре підвішеним язиком «Самопоміч» завжди відзначалася.

    Читайте також: Осінній марафон полковника. Навіщо Гриценку союз з Садовим?

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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