Підставні донори «Батьківщини»: Тимошенко пояснила мільйонні пожертви партії



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За словами Тимошенко, ніяких порушень у фінансуванні партії не виявлено Фото: Главком

Тимошенко запевняє, що підприємці переводили пожертви на рахунки «Батьківщини» через своїх родичів, адже вони боялися «репресій» з боку влади

Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко прокоментувала мільйонні пожертви ВО «Батьківщина» від підставних донорів та запевнила, у цьому «ніяких порушень немає».

Про це Тимошенко сказала в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1.

Лідер «Батьківщини» запевняє, що факти, які оприлюднено в журналістському розслідуванні, перевіряло Національне агентство із питань запобігання корупції. За словами Тимошенко, ніяких порушень у фінансуванні партії не виявлено.

«Якби вони зараз знайшли хоч одне порушення, вони ставили б питання про зняття мене з виборів в принципі», - додала кандидат в президенти.

Тимошенко пояснила, що підприємці «змушені» були переводити пожертви на рахунки «Батьківщини» через своїх родичів, адже вони боялися «репресій» з боку влади.

«Ті середні підприємці, які хочуть допомогти партії і перерахувати гроші, вони не можуть це зробити від себе, тому що миттєво відкриваються кримінальні справи, миттєво знищуються ці підприємці, забирається все, що у них є, і це терор, який сьогодні йде по всій країні. Тому вони знаходять своїх родичів, які не під ударом, і намагаються через них внести внески», - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, журналісти програми «Наші гроші» опитали донорів партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, які пожертвували великі суми у другому півріччі 2018 року. З'ясували, що внески на рахунки «Батьківщини» робили касир супермаркету, безробітний, співробітниця автомийки та підприємство, власником якого за документами є методист дитячого садка. Тимошенко в коментарі ЗМІ заявила, що це могло бути»провокацією Служби безпеки України», але водночас сказала, що люди «щиро» допомагають партії, просто не завжди хочуть говорити про це публічно.

Раніше партія «Батьківщина» заявила, що проти лідера політсили, кандидата в президента Юлії Тимошенко готують чергову провокацію.