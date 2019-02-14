  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

    • Розсилка
    Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

    Апеляцію Кабміну суддя розглядав протягом трьох днів

    Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

    Апеляцію Кабінету Міністрів суддя розглядав протягом трьох днів – з 11 лютого. 14 лютого він вийшов з нарадчої кімнати і оголосив рішення. 

    «В задоволені клопотань представників Кабінету міністрів про скасування заходів забезпечення позову відмовити. Скасувати з власної ініціативи заходи забезпечення адміністративного позову, вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 5 лютого 2019 року», — зачитав рішення суддя.

    Ухвала набуває законної сили негайно з моменту її проголошення. 

    Читайте також

    Після цього суддя сказав, що знову йде до нарадчої кімнати і повернеться за 30 хвилин.

    Нагадаємо, Кабмін поскаржиться до ВРП на суддю, який ухвалив рішення щодо Супрун.

    5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

    Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

    Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

    Читайте також
    ЗМІ Уляна Супрун суддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ