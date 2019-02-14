Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я



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Апеляцію Кабміну суддя розглядав протягом трьох днів

Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

Апеляцію Кабінету Міністрів суддя розглядав протягом трьох днів – з 11 лютого. 14 лютого він вийшов з нарадчої кімнати і оголосив рішення.

«В задоволені клопотань представників Кабінету міністрів про скасування заходів забезпечення позову відмовити. Скасувати з власної ініціативи заходи забезпечення адміністративного позову, вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 5 лютого 2019 року», — зачитав рішення суддя.

Ухвала набуває законної сили негайно з моменту її проголошення.

Після цього суддя сказав, що знову йде до нарадчої кімнати і повернеться за 30 хвилин.

Нагадаємо, Кабмін поскаржиться до ВРП на суддю, який ухвалив рішення щодо Супрун.

5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.