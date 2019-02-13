Кабмін поскаржиться до ВРП на суддю, який ухвалив рішення щодо Супрун



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Окружний суд м. Києва відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків в.о.мінстра охорони здоров'я

Підписати скаргу на суддю Сергія Каракашьяна від імені прем'єр-міністра доручено міністру Кабінету міністрів Саєнку

Кабінет Міністрів України вирішив звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Сергія Каракашьяна, який виніс рішення про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

Зазначається, що підписати скаргу від імені прем'єр-міністра Володимира Гройсмана доручено міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.