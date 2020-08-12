В ООН засудили насильство під час протестів у Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Масштабні акції протесту в Білорусі розпочалися одразу після оголошення попередніх підсумків виборів

Глава ООН закликала до звільнення всіх незаконно затриманих та розслідування фактів зловживання владою у Білорусі

Очільниця Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет засудила застосування сили білоруською владою щодо мирних демонстрантів.

Про це повідомляє Globalnews.

За її словами, силовики застосовували надмірну силу, стріляючи гумовими кулями, стріляючи з водометів та кидаючи у протестувальників світло–шумові гранати.

«Звіти свідчать про те, що протягом останніх трьох днів було затримано приблизно 6 000 осіб, зокрема сторонніх людей, а також неповнолітніх, що свідчить про тенденцію до масових арештів з очевидним порушенням міжнародних стандартів прав людини», – сказала Бачелет.

«Ще більш тривожними є повідомлення про жорстоке поводження під час та після затримань», – додала Бачелет.

Вона закликала до звільнення всіх незаконно затриманих та розслідування фактів зловживання владою у Білорусі.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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