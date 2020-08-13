У НАБУ немає доказової бази для передачі справи Роттердам+ до суду – адвокат



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Висновки експертів спростували припущення НАБУ щодо ймовірних надприбутків ТЕС в період дії формули

Національне антикорупційне бюро не має об’єктивної доказової бази для передачі справи «Роттердам+» до суду. Про це повідомив адвокат Артем Трекке в колонці «Зупинка слідства по Роттердам+: з чим стикнулось слідство».

«Враховуючи те, що строк відведений на завершення досудового розслідування добіг кінця, а усі відомі на цей час дослідження та судові експертизи підтверджують економічну обґрунтованість та правомірність прийняття формули, у органу досудового розслідування немає об’єктивної доказової бази для подальшої передачі справи у суд. Через це САП було змушене призупинити справу», - повідомив адвокат.

За його словами з існуючих висновків експертів, очевидно, що жодних збитків споживачам, як це стверджує НАБУ, заподіяно не було

Також висновки експертів спростували припущення НАБУ щодо ймовірних надприбутків ТЕС в період дії формули. Експертизи встановили, що прибутковість ТЕС у період 2016-2019 рр. у середньому не перевищувала прибутковість зазначених підприємств у період 2010-2014 рр.

Адвокат додав, що в 2018-2019 роках сумарні збитки ГК ТЕС склали понад 12 мільярдів гривен, що вказує на відсутність не тільки надприбутків, а й доводить, що формула не забезпечувала гарантовану прибутковість підприємств теплової генерації ТЕС.

«Те що за весь цей час жодний орган в Україні чи за її межами не підтвердив жодного з звинувачень, робить позиції САП в суді дуже хиткими. Тож термін зупинки слідства може розтягнутися в часі на довго. В юридичному колі такі дії зазвичай трактують спробою зберегти обличчя слідству. Бо в цей час слідство вже не ведеться», - підсумував Артем Трекке.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі «Роттердам+» і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За словами адвокатів сторони захисту, за 3,5 року, які тривало розслідування, НАБУ не знайшла підтвердження того, що дія формули завдала збитки. 12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

Інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки, ще в кінці червня 2020 року підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що в справі «Роттердам +» немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

В розслідування справи «Роттердам+» були залучені 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКУ Дмитра Вовка.

Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р .. І до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула «Амстердам +» - в червні 2020 був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.