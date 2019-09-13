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    Суспільство

    США виділили $1 млн для розширення українського мовлення на Крим і Донбас

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    За словами голови відділу теле - і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавача - США виділили $1 млн для розширення українського мовлення на Крим і Донбас
    За словами голови відділу теле - і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавача

    Обладнання забезпечить якісний український контент для понад чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України - Кент

    США виділили близько $1 млн на обладнання, що дозволить розширити українських теле-та радіоорганізацій на окупований Крим і Донбас.  

    Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, повідомляє «Крим. Реалії».

    «... (Обладнання, - ред.) забезпечить якісний український контент для понад чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України, включаючи близько двох мільйонів осіб, які не мають доступу до ефірної української мови», - заявив Кент.

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    У той же час, за словами голови відділу теле - і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавача.

    До слова, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський сьогодні, 13 вересня, заявив, що на всіх тимчасово окупованих територіях України наразі доступні 116 українських телеканалів.

    Він також зазначив, що в будь-якій точці тимчасово окупованих територій України можна приймати 9 українських радіостанцій.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські мовники захопили українські FM-частоти в окупованому Криму.

    Раніше стало відомо, що згідно моніторингу правозахисників, який було проведено в березні-квітні 2019 року, РФ повністю або частково глушить сигнал 7 українських радіостанцій в 20 населених пунктах на півночі півострова. Моніторинг був проведений біля КПВВ «Чонгар» і «Чаплинка» з обох сторін адміністративного кордону.

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