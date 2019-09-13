США виділили $1 млн для розширення українського мовлення на Крим і Донбас



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За словами голови відділу теле - і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавача

Обладнання забезпечить якісний український контент для понад чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України - Кент

США виділили близько $1 млн на обладнання, що дозволить розширити українських теле-та радіоорганізацій на окупований Крим і Донбас.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, повідомляє «Крим. Реалії».

«... (Обладнання, - ред.) забезпечить якісний український контент для понад чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України, включаючи близько двох мільйонів осіб, які не мають доступу до ефірної української мови», - заявив Кент.

У той же час, за словами голови відділу теле - і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавача.

До слова, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський сьогодні, 13 вересня, заявив, що на всіх тимчасово окупованих територіях України наразі доступні 116 українських телеканалів.

Він також зазначив, що в будь-якій точці тимчасово окупованих територій України можна приймати 9 українських радіостанцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські мовники захопили українські FM-частоти в окупованому Криму.

Раніше стало відомо, що згідно моніторингу правозахисників, який було проведено в березні-квітні 2019 року, РФ повністю або частково глушить сигнал 7 українських радіостанцій в 20 населених пунктах на півночі півострова. Моніторинг був проведений біля КПВВ «Чонгар» і «Чаплинка» з обох сторін адміністративного кордону.