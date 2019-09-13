У Нацгвардії назвали ім'я бійця, який загинув 12 вересня на Донбасі



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Молодший сержант Нацгвардії Валерій Шатурський Фото: facebook.com/NGUmainpage

Унаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець батальйону спецпризначення 15-го Слов'янського полку НГУ – молодший сержант Валерій Шатурський отримав поранення, не сумісне з життям

У результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у четвер загинув молодший сержант Нацгвардії Валерій Шатурський. Про це повідомляє Національна гвардія у Facebook.

У відомстві нагадали, що 12 вересня близько 15:00 окупанти відкрили вогонь у бік позицій українських захисників, які виконують бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області.

«Унаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець батальйону спеціального призначення 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України – молодший сержант Валерій Шатурський отримав поранення, не сумісне з життям», - йдеться у повідомленні.

Командування Операція об'єднаних сил, військова частина 3035 НГУ та батальйону спеціального призначення висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

«Вірні завжди! Спочивай з Богом. Валерій назавжди залишиться у нашому строю, пам’яті та серцях», - наголосили у Нацгвардії.

Як повідомлялося, 12 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.