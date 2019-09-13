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    У Нацгвардії назвали ім'я бійця, який загинув 12 вересня на Донбасі

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    <span>Молодший сержант Нацгвардії Валерій Шатурський</span> - У Нацгвардії назвали ім'я бійця, який загинув 12 вересня на Донбасі
    Молодший сержант Нацгвардії Валерій Шатурський
    Фото: facebook.com/NGUmainpage

    Унаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець батальйону спецпризначення 15-го Слов'янського полку НГУ – молодший сержант Валерій Шатурський отримав поранення, не сумісне з життям

    У результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у четвер загинув молодший сержант Нацгвардії Валерій Шатурський. Про це повідомляє Національна гвардія у Facebook.

    У відомстві нагадали, що 12 вересня близько 15:00 окупанти відкрили вогонь у бік позицій українських захисників, які виконують бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області.

    «Унаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець батальйону спеціального призначення 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України – молодший сержант Валерій Шатурський отримав поранення, не сумісне з життям», - йдеться у повідомленні.

    Командування Операція об'єднаних сил, військова частина 3035 НГУ та батальйону спеціального призначення висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

    «Вірні завжди! Спочивай з Богом. Валерій назавжди залишиться у нашому строю, пам’яті та серцях», - наголосили у Нацгвардії.

    Як повідомлялося, 12 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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