У Нацгвардії назвали ім'я бійця, який загинув 12 вересня на Донбасі
Унаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець батальйону спецпризначення 15-го Слов'янського полку НГУ – молодший сержант Валерій Шатурський отримав поранення, не сумісне з життям
У результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у четвер загинув молодший сержант Нацгвардії Валерій Шатурський. Про це повідомляє Національна гвардія у Facebook.
У відомстві нагадали, що 12 вересня близько 15:00 окупанти відкрили вогонь у бік позицій українських захисників, які виконують бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області.
«Унаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець батальйону спеціального призначення 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України – молодший сержант Валерій Шатурський отримав поранення, не сумісне з життям», - йдеться у повідомленні.
Командування Операція об'єднаних сил, військова частина 3035 НГУ та батальйону спеціального призначення висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
«Вірні завжди! Спочивай з Богом. Валерій назавжди залишиться у нашому строю, пам’яті та серцях», - наголосили у Нацгвардії.
Як повідомлялося, 12 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.