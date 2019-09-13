ООН відправила на Донбас 15 тонн гумдопомоги



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Три машини з гуманітарним вантажем ООН спрямовані на тимчасово непідконтрольні Україні території Донбасу

На Донбас від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відправили три вантажні автомобілі з 15,5 тоннами гуманітарної допомоги. Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби в п'ятницю, 13 вересня.

«Через КПВВ Новотроїцьке до тимчасово окупованої території України пішли 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів Донецької і Луганської областей направлено промислові товари загальною вагою 15,5 тонни», - сказано в повідомленні Держприкордонслужби.

Раніше Міжнародний комітет Червоного хреста направив до ОРДЛО понад 230 тонн гумдопомоги. На тимчасово окуповану територію проїхали 13 вантажних автомобілів із гуманітарним вантажем від МКЧХ з продуктовими наборами, лікарськими засобами та будівельними матеріалами.

Між іншим, сьогодні президент Зеленський заявив, що у переговорах щодо Донбасу питання про введення миротворців не розглядається. «Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я не хочу, щоб у нас був сценарій абхазький, був придніпровський сценарій. Я не піднімаю тему миротворців, і в Мінську не піднімають цю тему. Я задоволений, якщо миротворці будуть на кордоні України і РФ - будь ласка, туди ми їх запрошуємо», - заявив він.

Президент наголосив, що необхідно завершити війну і повернути всі свої території дипломатичним шляхом.