Хто представлятиме Україну на конкурсі «Міс Всесвіт-2022» (фото, відео)

Дівчина волонтерить у ресторані, який готує їду для воїнів ЗСУ та літніх людей у Києві

Вікторія Апанасенко планує на конкурсі «Міс Всесвіт» донести до світу важливий меседж

Оргкомітет конкурсу «Міс Україна Всесвіт» обрав володарку звання «Міс Україна Всесвіт-2022». Нею стала 28-річна Вікторія Апанасенко.

«Нашій країні зараз не до свята, але нам потрібно використовувати усі можливі засоби, щоби привернути увагу до подій, які відбуваються у нашій державі. Саме тому ми вирішили не втрачати можливість представити Україну у фіналі «Міс Всесвіт», який має 70-річну історію і транслюється у кожній країні світу. Наша місія на міжнародній арені – розповісти історію нашої країни та боротися за правду і мир на культурному фронті...», – прокоментувала президентка конкурсу Анна Філімонова.

Апанасенко розповіла, що коли мені зателефонувала Філімонова і сказала, що вона буде представляти Україну на «Міс Всесвіт», вона саме волонтерила в ресторані і мила підлогу.

«Я всім серцем люблю Україну, і це велика честь представляти її на міжнародному рівні... Дуже важливо продовжувати говорити про війну, бути надійним тилом для наших ЗСУ. Нам потрібна підтримка інших країн, щоб зберегти життя наших людей та зупинити жорстокість росії. Я усвідомлюю відповідальність у такий важкий і жахливий час бути одним із амбасадорів України на міжнародній арені, говорити голосом усіх жінок нашої країни. Я їду боротися не за свою перемогу, а за перемогу своєї країни», – написала дівчина у своєму Instagram.

Модель наголосила, що конкурси краси – це не про приємний зовнішній вигляд або гарне дефіле. Це рупор в який твій голос стає гучнішим і ти можеш донести всьому світові важливий меседж.

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Що відомо про Вікторію Апанасенко

Вікторія Апанасенко родом із Чернігова, вона працює у модельному бізнесі, а також займається акторською майстерністю та малює. Вікторія часто представляє власні твори на конкурсах читців поезії та прози. Дівчина стверджує, що у її характері поєднуються протилежні якості – чуйність та сталева внутрішня сила.

Вікторія закінчила факультет психології КНУ ім.Тараса Шевченка за спеціальністю «Соціальна робота». Також вона професійна модель і зараз активно підтримує українські бренди.

Віка вільно володіє українською та англійською мовами. З дитинства займалася художньою гімнастикою, бальними та сучасними танцями, малюванням, брала участь у конкурсах читців поезії та прози. Пише вірші та готує до випуску власну книгу поезії.

Під час війни Апанасенко зайнялася волонтерством: готує та розвозить їжу для воїнів та старих людей у Києві.

Нагадаємо, у 2021 році переможницею конкурсу «Міс Україна Всесвіт» стала Анна Неплях. На конкурсі у 2021 році перемогла представниця Індії.