«Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)

Найтяжчий з усіх 15-кілограмовий костюм-вишиванка

Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт» 2021 Анна Неплях прилетіла в Тель-Авів, де обиратимуть «Міс Всесвіт». Красуня сфотографувалася в аеропорту з великим українським прапором, а також показала сім валіз дизайнерського одягу, який підготувала для конкурсу. Фото красуня опублікувала на сторінці в Instagram.

Найтяжчий з усіх 15-кілограмовий костюм-вишиванка. Це вбрання створила дизайнерка бренду Rada Ethno Наталія Шевчук. Його особливість – орнаменти з різних частин України, вишиті на спеціальних п’яльцях. Усього 25 візерунків із різних регіонів, включаючи Крим та Донбас. У створенні всіх елементів національного костюму було задіяно більше 10 майстрів різних ремесел: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння і навіть майстер з металу.

Конкурс розпочнеться вже в грудні, тому дівчина відправилася в Ізраїль, де готуватиметься представляти Україну.

Раніше повідомлялося, що переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях потрапила у свою першу в житті ДТП.

Нагадаємо, 15 жовтня у Києві відбувся грандіозний фінал конкурсу «Міс Україна Всесвіт – 2021». Корону й звання «Міс Україна Всесвіт – 2021» отримала Анна Неплях.

До слова, киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і здобула титул Ms. World International 2021.

Також, українку визнали найгарнішою мамою Європи.