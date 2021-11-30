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    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)

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    Неплях підготувала для конкурсу сім валіз дизайнерського одягу - «Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)
    Неплях підготувала для конкурсу сім валіз дизайнерського одягу
    фото пресслужба Анни Неплях

    Найтяжчий з усіх 15-кілограмовий костюм-вишиванка

    Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт» 2021 Анна Неплях прилетіла в Тель-Авів, де обиратимуть «Міс Всесвіт». Красуня сфотографувалася в аеропорту з великим українським прапором, а також показала сім валіз дизайнерського одягу, який підготувала для конкурсу. Фото красуня опублікувала на сторінці в Instagram.

    Найтяжчий з усіх 15-кілограмовий костюм-вишиванка. Це вбрання створила дизайнерка бренду Rada Ethno Наталія Шевчук. Його особливість – орнаменти з різних частин України, вишиті на спеціальних п’яльцях. Усього 25 візерунків із різних регіонів, включаючи Крим та Донбас. У створенні всіх елементів національного костюму було задіяно більше 10 майстрів різних ремесел: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння і навіть майстер з металу.

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    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)
    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)
    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)
    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)
    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)
    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)

    Конкурс розпочнеться вже в грудні, тому дівчина відправилася в Ізраїль, де готуватиметься представляти Україну.

    Раніше повідомлялося, що переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях потрапила у свою першу в житті ДТП.

    Нагадаємо, 15 жовтня у Києві відбувся грандіозний фінал конкурсу «Міс Україна Всесвіт – 2021». Корону й звання «Міс Україна Всесвіт – 2021» отримала Анна Неплях.

    До слова, киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і здобула титул Ms. World International 2021.

    Також, українку визнали найгарнішою мамою Європи.

    Теги: Ізраїль конкурс Україна модель
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    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Неплях показала наряди, якими дивуватиме на конкурсі в Ізраїлі (фото)