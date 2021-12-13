Представниця Індії стала переможницею конкурсу «Міс Всесвіт» (фото)

У Ізраїлі пройшов ювілейний конкурс конкурс краси

Представниця Індії Харнааз Сандху виграла у сімдесятому, ювілейному конкурсі «Міс Всесвіт» (Miss Universe), пише PhilStar Global.

21-річна дівчина стала переможницею змагання, яке відбулося в місті Ейлат в Ізраїлі. Вона – третя громадянка Індії, яка удостоєна цього титулу за весь час існування конкурсу краси.

Сандху працює адміністраторкою, у вільний час вона підробляє моделлю та актрисою. Крім того, дівчина займається громадською діяльністю та виступає за розширення прав жінок. Модель цікавиться проектами у сфері захисту довкілля та є прихильницею обмеження викидів вуглекислого газу.

За даними видання Insider, ведучий конкурсу, комік Стів Харлі відразу після оголошення імені володарки корони звернувся до неї з проханням м'явкнути. Сандху заявила, що вміє наслідувати звуки тварин і продемонструвала це публіці.

На другому місці опинилася представниця Південно-Африканської Республіки Лалела Мсване, на третьому – Надіа Ферейра з Парагваю.

Читайте також: