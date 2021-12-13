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    Представниця Індії стала переможницею конкурсу «Міс Всесвіт» (фото)

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    Найкрасивішою в світі стала 21-річна адміністраторка&nbsp; - Представниця Індії стала переможницею конкурсу «Міс Всесвіт» (фото)

    Найкрасивішою в світі стала 21-річна адміністраторка 

    AFP/Mehanem Kahana

    У Ізраїлі пройшов ювілейний конкурс конкурс краси

    Представниця Індії Харнааз Сандху виграла у сімдесятому, ювілейному конкурсі «Міс Всесвіт» (Miss Universe), пише PhilStar Global.

    21-річна дівчина стала переможницею змагання, яке відбулося в місті Ейлат в Ізраїлі. Вона – третя громадянка Індії, яка удостоєна цього титулу за весь час існування конкурсу краси.

    Сандху працює адміністраторкою, у вільний час вона підробляє моделлю та актрисою. Крім того, дівчина займається громадською діяльністю та виступає за розширення прав жінок. Модель цікавиться проектами у сфері захисту довкілля та є прихильницею обмеження викидів вуглекислого газу.

    За даними видання Insider, ведучий конкурсу, комік Стів Харлі відразу після оголошення імені володарки корони звернувся до неї з проханням м'явкнути. Сандху заявила, що вміє наслідувати звуки тварин і продемонструвала це публіці.

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    Утретє дівчина з цієї країни стає найкрасивішою AFP/Mehanem Kahana
    Утретє дівчина з цієї країни стає найкрасивішою AFP/Mehanem Kahana
    Утретє дівчина з цієї країни стає найкрасивішою AFP/Mehanem Kahana
    Утретє дівчина з цієї країни стає найкрасивішою AFP/Mehanem Kahana
    Утретє дівчина з цієї країни стає найкрасивішою AFP/Mehanem Kahana
    Утретє дівчина з цієї країни стає найкрасивішою AFP/Mehanem Kahana
    фото: @harnaazsandhu_03

    На другому місці опинилася представниця Південно-Африканської Республіки Лалела Мсване, на третьому – Надіа Ферейра з Парагваю.

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    Теги: модель конкурс краси
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    Представниця Індії стала переможницею конкурсу «Міс Всесвіт» (фото)