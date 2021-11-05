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    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Анна Неплях потрапила у ДТП (фото)

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    Анна Неплях потрапила в ДТП - «Міс Україна Всесвіт – 2021» Анна Неплях потрапила у ДТП (фото)
    Анна Неплях потрапила в ДТП
    Фото: instagram.com/neplyah/

    Дівчина зізналася, що аварія сталася з її вини

    Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях потрапила у свою першу в житті ДТП.
    Анна Неплях потрапила в ДТП. Про це вона розповіла на своїй строрінці в Іnstagram.

    Аварія трапилась на київському шосе посеред міста. Дівчина не розрахувала гальмівний шлях і в'їхала в чужу машину.

    У Instastories модель поділилась своїми переживаннями щодо аварії.

    «Сьогодні я вперше потрапила в серйозне ДТП. У мене досі трясуться ноги. Це моя вина. Я була повністю сконцентрована на дорозі, просто я не встигла розрахувати гальмівний шлях і врізалася в авто. Я занадто поспішала жити і все встигати», – сказала Анна.

    Також модель зробила висновок, що після перемоги у конкурсі «дуже поспішала жити«. А ця аварія – ознака того, що треба пригальмувати.

    У ДТП ніхто не постраждав. Втім, автомобіль зірки потребує ремонту.

    До речі, Неплях здивувалася, що двоє чоловіків, авто яких вона зачепила, не кричали на неї, а навпаки – почали заспокоювати. Також дівчина додала, що після аварії до неї одразу приїхав її помічник, а машину відправили на ремонт.

    Нагадаємо, 15 жовтня у Києві відбувся грандіозний фінал конкурсу «Міс Україна Всесвіт – 2021». Корону й звання «Міс Україна Всесвіт – 2021» отримала Анна Неплях.

    До слова, киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і здобула титул Ms. World International 2021.

    Також, українку визнали найгарнішою мамою Європи.

    Теги: ДТП Київ ремонт автомобіль аварія модель
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    «Міс Україна Всесвіт – 2021» Анна Неплях потрапила у ДТП (фото)