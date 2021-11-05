«Міс Україна Всесвіт – 2021» Анна Неплях потрапила у ДТП (фото)

Дівчина зізналася, що аварія сталася з її вини

Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях потрапила у свою першу в житті ДТП.

Анна Неплях потрапила в ДТП. Про це вона розповіла на своїй строрінці в Іnstagram.

Аварія трапилась на київському шосе посеред міста. Дівчина не розрахувала гальмівний шлях і в'їхала в чужу машину.

У Instastories модель поділилась своїми переживаннями щодо аварії.

«Сьогодні я вперше потрапила в серйозне ДТП. У мене досі трясуться ноги. Це моя вина. Я була повністю сконцентрована на дорозі, просто я не встигла розрахувати гальмівний шлях і врізалася в авто. Я занадто поспішала жити і все встигати», – сказала Анна.

Також модель зробила висновок, що після перемоги у конкурсі «дуже поспішала жити«. А ця аварія – ознака того, що треба пригальмувати.

У ДТП ніхто не постраждав. Втім, автомобіль зірки потребує ремонту.

До речі, Неплях здивувалася, що двоє чоловіків, авто яких вона зачепила, не кричали на неї, а навпаки – почали заспокоювати. Також дівчина додала, що після аварії до неї одразу приїхав її помічник, а машину відправили на ремонт.

Нагадаємо, 15 жовтня у Києві відбувся грандіозний фінал конкурсу «Міс Україна Всесвіт – 2021». Корону й звання «Міс Україна Всесвіт – 2021» отримала Анна Неплях.

До слова, киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і здобула титул Ms. World International 2021.

Також, українку визнали найгарнішою мамою Європи.