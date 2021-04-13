Стало відомо ім'я українського захисника, що загинув сьогодні на Донбасі

40-річний Олексій Мамчій отримав осколкове поранення від скинутої із безпілотника протипіхотної міни

У районі проведення операції Об’єднаних сил, поблизу Майорського на Донбасі, уранці 13 квітня загинув чернівчанин Олексій Мамчій, повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

«Він отримав осколкове поранення від скинутої із безпілотного літального апарата протипіхотної міни. 40-річний старший солдат служив старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А3715», – йдеться в повдіомленні.

Молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також віддав життя, захищаючи Україну від ворога.

Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття сім’ї загиблого.

«Вічна пам’ять тим, хто віддав життя, боронячи Україну. Герої не вмирають», – додали в ОДА.

Це вже десята бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади. Того ж дня в тому ж районі загинув від кульових поранень сапер 10 огшбр Ігор Байтала. 6 квітня окупанти віддали його тіло, що залишалося у так званій сірій зоні.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення біля Золотого-4 отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

6 квітня внаслідок обстрілу з СПГ в районі Невельського на Донеччині загинув старший лейтенант Володимир Шпак із 58 омпбр.

8 квітня від снайперського вогню під Водяним на півдні Донецької області загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти матрос Денис Юшко.

10 квітня загинув 24-річний Андрій Теперик із 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. кошового отамана Івана Сірка.

24-річний Ярослав Карлійчук загинув 12 квітня.

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