Зеленський заявив, що Росія тестує Захід ескалацією на Донбасі

Зеленський: Ми не стверджуємо, що це буде реальна ескалація

Кремлю треба, щоб Захід коливався щодо підтримки України, вважає Зеленський

Ескалацією військових дій на Донбасі України Росія тестує Захід, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Time.

«Що вони хочуть зробити, так це підняти температуру рівно настільки, щоб показати, що Захід буде коливається щодо підтримки України, що вони насправді не бачать в нас партнера», – повідомив Зеленський.

Він додав: «Це свого роду тест».

За словами українського президента, Москва хоче, щоб Захід злякався «могутності» та «сили» Росії.

«Я хочу прояснити. Ми не стверджуємо, що це буде реальна ескалація. Це просто може бути не в чиїхось інтересах», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, президент заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

Тим часом найбільша фракція Європарламенту закликала Путіна «забрати руки» від України. Крім того, ЄС анонсував засідання голів МЗС через загострення на Донбасі. Воно має відбутися наступного понеділка, 19 квітня.

За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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