  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Суд мене поховав». У Полтаві чоловіка визнали мертвим за життя

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Про свою &laquo;смерть&raquo; чоловік дізнався після того як його звільнили з в'язниці - «Суд мене поховав». У Полтаві чоловіка визнали мертвим за життя
    Про свою «смерть» чоловік дізнався після того як його звільнили з в'язниці

    Рішення щодо визнання його мертвим прийняли ще понад десять років тому

    Житель Полтави Анатолій Маковський хотів відновити свої документи, проте дізнався, що у нього є свідоцтво про власну смерть. Про це повідомляє Суспільне.

    Чоловік з'ясував, що заяву щодо визнання його мертвим подала дружина, яка не могла вийти з ним на зв'язок близько трьох років. Анатолій каже, що тоді проживав в Полтаві, але дійсно не спілкувався з дружиною, родичами та знайомими.

    Про свою «смерть» чоловік дізнався після того як його звільнили з в'язниці. Він хотів відновити ідентифікаційний код через податкову інспекцію.

    «Мені телефонують, кажуть: "Так і так, розумієте, ви мертві". Я кажу: "В якому сенсі?". "Так, ми послали на Київ запит", видали, що Шишацький суд мене 2010-го року поховав. Я в шоці», - розповідає Маковський.

    Глава Шишацького суду коментувати ситуацію відмовився, проте надав журналістам копію документа, де видно, що заяву про оголошення померлим Анатолія Маковського подала його дружина.

    Адвокат Дарина Маллінікова в коментарі Cуспільне заявила, що суд повинен був ретельніше перевіряти інформацію про смерть чоловіка, бо причини, які були вказані в заяві дружини, недостатні для такого рішення.

    Теги: Полтава суд смерть адвокат документи чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Суд мене поховав». У Полтаві чоловіка визнали мертвим за життя