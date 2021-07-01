«Суд мене поховав». У Полтаві чоловіка визнали мертвим за життя

Про свою «смерть» чоловік дізнався після того як його звільнили з в'язниці

Рішення щодо визнання його мертвим прийняли ще понад десять років тому

Житель Полтави Анатолій Маковський хотів відновити свої документи, проте дізнався, що у нього є свідоцтво про власну смерть. Про це повідомляє Суспільне.

Чоловік з'ясував, що заяву щодо визнання його мертвим подала дружина, яка не могла вийти з ним на зв'язок близько трьох років. Анатолій каже, що тоді проживав в Полтаві, але дійсно не спілкувався з дружиною, родичами та знайомими.

Про свою «смерть» чоловік дізнався після того як його звільнили з в'язниці. Він хотів відновити ідентифікаційний код через податкову інспекцію.

«Мені телефонують, кажуть: "Так і так, розумієте, ви мертві". Я кажу: "В якому сенсі?". "Так, ми послали на Київ запит", видали, що Шишацький суд мене 2010-го року поховав. Я в шоці», - розповідає Маковський.

Глава Шишацького суду коментувати ситуацію відмовився, проте надав журналістам копію документа, де видно, що заяву про оголошення померлим Анатолія Маковського подала його дружина.

Адвокат Дарина Маллінікова в коментарі Cуспільне заявила, що суд повинен був ретельніше перевіряти інформацію про смерть чоловіка, бо причини, які були вказані в заяві дружини, недостатні для такого рішення.