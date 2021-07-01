«Суд мене поховав». У Полтаві чоловіка визнали мертвим за життя
Рішення щодо визнання його мертвим прийняли ще понад десять років тому
Чоловік з'ясував, що заяву щодо визнання його мертвим подала дружина, яка не могла вийти з ним на зв'язок близько трьох років. Анатолій каже, що тоді проживав в Полтаві, але дійсно не спілкувався з дружиною, родичами та знайомими.
Про свою «смерть» чоловік дізнався після того як його звільнили з в'язниці. Він хотів відновити ідентифікаційний код через податкову інспекцію.
«Мені телефонують, кажуть: "Так і так, розумієте, ви мертві". Я кажу: "В якому сенсі?". "Так, ми послали на Київ запит", видали, що Шишацький суд мене 2010-го року поховав. Я в шоці», - розповідає Маковський.
Глава Шишацького суду коментувати ситуацію відмовився, проте надав журналістам копію документа, де видно, що заяву про оголошення померлим Анатолія Маковського подала його дружина.
Адвокат Дарина Маллінікова в коментарі Cуспільне заявила, що суд повинен був ретельніше перевіряти інформацію про смерть чоловіка, бо причини, які були вказані в заяві дружини, недостатні для такого рішення.