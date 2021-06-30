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    Стали відомі ймовірні причини смерті 23-річного півмарафонця у Львові

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    Організатори півмарафону фінансово допомогли сім&rsquo;ї загиблого. Його тіло відправили до Черкас на поховання - Стали відомі ймовірні причини смерті 23-річного півмарафонця у Львові

    Організатори півмарафону фінансово допомогли сім’ї загиблого. Його тіло відправили до Черкас на поховання

    Фото: city-adm.lviv.ua

    Хлопець, будучи бігуном-аматором, мчав до фінішу на грані своїх можливостей

    Молодий хлопець, який помер під час Львівського півмарафону, біг із критичними показниками пульсу. Про це повідомив начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Антон Нікулін.

    «Друзі, вдалося дізнатися інформацію про 23-річного хлопця Микиту, який, на жаль, передчасно зійшов не тільки з напівмарафону, а й з свого життя… Микита не був професійним спортсменом, а самоучкою-аматором, працював айтішником. Бігав з високим пульсом (175-189), а такі показники, за словами медиків, уже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до «червоної» зони та не рекомендують займатися легкою атлетикою. За словами патологоанатома, також є підозра на прийняття енергетичної рідини, яка глушила сигнали організму. Також однією з причин раптової зупинки серця стало зневоднення організму», – заявив Антон Нікулін.

    За його словами, хлопець, будучи бігуном-аматором, мчав до фінішу на грані своїх можливостей. Він пробіг 15-кілометрову дистанцію напівмарафону
    за дуже швидкий час, встановив особистий рекорд й з усіх сил прагнув його покращити на дистанції 21 кілометра.

    Організатори півмарафону Run Ukraine фінансово допомогли сім’ї загиблого. Його тіло відправили до Черкас на поховання.

    Нагадаємо, минулого тижня у Львові на півмарафоні помер 23-річний учасник. Хлопець не добіг до фінішу 200 метрів.

    Як повідомляли у Львівській міській раді, 27 червня у Львові стартував львівський півмарафон-2021. У межах заходу проводили індивідуальні забіги на 21 км, 10 км та 4,2 км. Окрім індивідуальних дистанцій, були також передбачені командні змагання, естафета, дитячі старти (1000 м, 500 м та 100 м) та сімейний забіг (1,6 км).

    Цього року у заході брали участь близько 2500 учасників.

    Нагадаємо, 23 травня, 21 спортсмен замерз на смерть під час 100-кілометрового ультрамарафону в горах китайської провінції Ганьсу. Під час марафону швидко впала температура повітря.

    Як повідомлялося, 28-й благодійний марафон «Пробіг під каштанами», який щорічно проводять до Дня Києва, у 2021 році відбувся у змішаному форматі.

    Теги: спорт марафон Львів смерть рекорд естафета
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    Стали відомі ймовірні причини смерті 23-річного півмарафонця у Львові