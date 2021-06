Помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд

В США у віці 88 років помер двічі глава Пентагону Дональд Рамсфелд. Про його смерть повідомляється в заяві його родини в Twitter.

Рамсфелд помер в оточенні рідних у місті Таос, штат Нью-Мексико.

Причина смерті не повідомляється.

«Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Дональда Рамсфельда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда», – йдеться в повідомленні сім'ї.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF