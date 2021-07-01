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    Помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд

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    Помер колишній міністр оборони США Дональд Рамсфельд - Помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд
    Помер колишній міністр оборони США Дональд Рамсфельд
    Фото: Reuters

    Рамсфелд помер в оточенні рідних у місті Таос

    В США у віці 88 років помер двічі глава Пентагону Дональд Рамсфелд. Про його смерть повідомляється в заяві його родини в Twitter.

    Рамсфелд помер в оточенні рідних у місті Таос, штат Нью-Мексико.

    Причина смерті не повідомляється.

    «Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Дональда Рамсфельда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда», – йдеться в повідомленні сім'ї.

    Дональд Рамсфелд очолював Міноборони США з 1975 по 1977 роки і з 2001 по 2006 роки. У період президентства Джорджа Буша-молодшого він керував військовими операціями США в Афганістані й Іраку.

    У своїх мемуарах, опублікованих у 2011 році, Рамсфелд захищав рішення, які він приймав під час війни в Іраку.

    На початку 2021 року Рамсфелд разом з іншими колишніми главами Міноборони США підписав лист із закликом не використовувати збройні сили для вирішення конфліктів після виборів.

    Нагадаємо, минулого тижня у Львові на півмарафоні помер 23-річний учасник. Хлопець не добіг до фінішу 200 метрів.

    Як повідомляли у Львівській міській раді, 27 червня у Львові стартував львівський півмарафон-2021. У межах заходу проводили індивідуальні забіги на 21 км, 10 км та 4,2 км. Окрім індивідуальних дистанцій, були також передбачені командні змагання, естафета, дитячі старти (1000 м, 500 м та 100 м) та сімейний забіг (1,6 км).

    Теги: США Міноборони смерть
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    Помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд