Помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд

Рамсфелд помер в оточенні рідних у місті Таос

В США у віці 88 років помер двічі глава Пентагону Дональд Рамсфелд. Про його смерть повідомляється в заяві його родини в Twitter.

Рамсфелд помер в оточенні рідних у місті Таос, штат Нью-Мексико.

Причина смерті не повідомляється.

«Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Дональда Рамсфельда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда», – йдеться в повідомленні сім'ї.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF — Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021

Дональд Рамсфелд очолював Міноборони США з 1975 по 1977 роки і з 2001 по 2006 роки. У період президентства Джорджа Буша-молодшого він керував військовими операціями США в Афганістані й Іраку.

У своїх мемуарах, опублікованих у 2011 році, Рамсфелд захищав рішення, які він приймав під час війни в Іраку.

На початку 2021 року Рамсфелд разом з іншими колишніми главами Міноборони США підписав лист із закликом не використовувати збройні сили для вирішення конфліктів після виборів.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові на півмарафоні помер 23-річний учасник. Хлопець не добіг до фінішу 200 метрів.

Як повідомляли у Львівській міській раді, 27 червня у Львові стартував львівський півмарафон-2021. У межах заходу проводили індивідуальні забіги на 21 км, 10 км та 4,2 км. Окрім індивідуальних дистанцій, були також передбачені командні змагання, естафета, дитячі старти (1000 м, 500 м та 100 м) та сімейний забіг (1,6 км).