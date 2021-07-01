У МОЗ оголосили конкурс на членів наглядової ради «Медзакупівель»

Ляшко підписав наказ про конкурс на незалежних членів наглядової ради «Медзакупівель»

Віктор Ляшко підписав указ напередодні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про конкурсний відбір кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України». Про це повідомила пресслужба МОЗ.

За повідомленням, Ляшко підписав наказ напередодні.

«Відповідно до цього рішення відбудеться конкурсний відбір кандидатів на зайняття п’ятьох посад незалежних членів наглядової ради держпідприємства», – йдеться в заяві міністерства.

Як нагадують у відомстві, «Медичні закупівлі» – державна агенція, яка відповідає за централізовану закупівлю ліків та медичних препаратів. Загальний бюджет її закупівель на 2021 рік складає 9,4 мільярда гривень.

До слова, конфлікт Максима Степанова і голови ДП «Медичні закупівлі України» Арсена Жумаділова був очевидний протягом кількох місяців.

Бажаючи посилити контроль міністерства над державним оператором медичних закупівель, Степанов намагався «завести» до наглядової ради лояльних йому людей. Додпмо, що бюджет держпідприємства – понад сім мільярдів гривень.

Своєю чергою Віктор Ляшко в першому інтерв'ю після призначення публічно декларував бажання знайти спільну мову з Арсеном Жумаділовим.

«Ми з ним зустрілися, проговорили всі аспекти співпраці. На цьому етапі починаємо працювати. Кожен діями і результатами має доводити, що він відповідає посаді, яку обіймає. Жодні дружні стосунки або щось інше не стане перешкодою прийняттю рішень, якщо людина не справляється зі своїми посадовими обов'язками», – казав він.

Нагадаємо, 1 травня Степанов підписав наказ про призначення до наглядової ради ДП «Медичні закупівлі України» Антона Кульчинського, Миколи Романьока, Олексія Мечинського, Олексія Сакуна і Олени Філинюк. За даними ЗМІ, Романьок і Мечинський є фігурантами розслідувань правоохоронців, а Сакун – власником фармацевтичного бізнесу.

Ексміністр охорони здоров'я планував наділити наглядову раду «Медзакупівель» повноваженнями ухвалювати рішення про звільнення і призначення керівника держпідприємства, узгоджувати всі медичні закупівлі та фінансові документи підприємства. На думку експертів, так Степанов планував посилити вплив на держпідприємство, бюджет якого становить 7,2 млрд грн.

Однак жорстка підзвітність МОЗ із необхідністю узгоджувати кожну закупівлю загрожувала зволіканням у придбанні життєво важливих препаратів для хворих на онкологію, гемофілію, розсіяний склероз, ДЦП.

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