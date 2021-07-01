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    Справа Гандзюк: суд продовжив запобіжний захід Мангеру та Левіну

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    Суд продовжив запобіжний захід Мангеру та Левіну - Справа Гандзюк: суд продовжив запобіжний захід Мангеру та Левіну
    Суд продовжив запобіжний захід Мангеру та Левіну
    Фото: Watchers.Media та Herman Krieger

    Мангер та Левін перебуватимуть під вартою до 28 серпня

    Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт колишньому керівникові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну. Про це повідомляє спільнота Хто замовив Катю Гандзюк?

    У справі про смертельний напад на Катерину Гандзюк суд залишив без змін запобіжні заходи обвинуваченим Владиславу Мангеру і Олексію Левіну – вони перебуватимуть під вартою до 28 серпня.

    Тим часом 15 червня Дніпровський райсуд Києва залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві активістки – голову Херсонської облради Владислава Мангера. Адвокати просили суд змінити їх підзахисному запобіжний захід з тримання під вартою на заставу, аргументуючи тим, що матеріали справи вже досліджені судом, Мангер не може впливати на свідків.

    «У задоволенні клопотань відмовити», – йдеться в ухвалі суду.

    Раніше повідомлялося про те, що в засіданні планував взяти участь народний депутат Ілля Ківа і взяти Мангера на поруки. Однак депутат в залі суду не з'явився.

    Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.
    Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.
    16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.


    Теги: суд депутат вбивство арешт напад Катерина Гандзюк
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    Справа Гандзюк: суд продовжив запобіжний захід Мангеру та Левіну