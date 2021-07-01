Справа Гандзюк: суд продовжив запобіжний захід Мангеру та Левіну
Мангер та Левін перебуватимуть під вартою до 28 серпня
Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт колишньому керівникові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну. Про це повідомляє спільнота Хто замовив Катю Гандзюк?
У справі про смертельний напад на Катерину Гандзюк суд залишив без змін запобіжні заходи обвинуваченим Владиславу Мангеру і Олексію Левіну – вони перебуватимуть під вартою до 28 серпня.
Тим часом 15 червня Дніпровський райсуд Києва залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві активістки – голову Херсонської облради Владислава Мангера. Адвокати просили суд змінити їх підзахисному запобіжний захід з тримання під вартою на заставу, аргументуючи тим, що матеріали справи вже досліджені судом, Мангер не може впливати на свідків.
«У задоволенні клопотань відмовити», – йдеться в ухвалі суду.
Раніше повідомлялося про те, що в засіданні планував взяти участь народний депутат Ілля Ківа і взяти Мангера на поруки. Однак депутат в залі суду не з'явився.